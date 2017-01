Osiris de León advierte puente flotante agotó su vida útil

La construcción de un puente atirantado sobre el río Ozama, que conecte a la avenida España con el Malecón de Santo Domingo, sería una solución vial aceptada en el problema del tránsito en la capital. La propuesta la hace Osiris de León tras considerar que el puente flotante agotó su vida útil.



“La solución no sería continuar con el mismo modelo de puente provisional, mediante el alquiler de nuevas barcazas, pues ya está bueno de remedios caseros provisionales para grandes problemas viales”, sostuvo. Explica que la obra a construir podría tomar como modelo al puente Mauricio Báez, construido sobre el río Higüamo, en San Pedro de Macorís, cuyo costo final fue de casi 1,200 millones de pesos.



En opinión del ingeniero, la ciudad de Santo Domingo requiere urgentemente una nueva conexión sobre el río Ozama, aguas abajo del puente Mella, próximo al puerto San Soucí.

“Debe ser un puente definitivo, no un par de barcazas, pues no debemos seguir exponiendo a los conductores al grave peligro de que un día, por corrosión, por mal tiempo atmosférico, o por un inesperado tsunami, tengamos el colapso de esas barcazas y un indeseado saldo fatal”, considera. El geólogo advierte del peligro de mantener un denso tráfico sobre dos barcazas que se deterioran aceleradamente fruto del alto contenido de cloruros disueltos en las aguas costeras, motivo por el cual hoy día las columnas, las vigas y otras estructuras de acero están corroídas en alrededor del 75%. Recuerda que cuando Joaquín Balaguer retornó al poder en el año 1986, dispuso aumentar la conectividad vial entre el Distrito Nacional y la Zona Oriental y para esos fines contrató dos puentes sobre el río Ozama, uno de ellos gemelo al puente Mella I que conecta a la avenida México con la avenida 25 de Febrero, el cual no tuvo ningún problema geotécnico y el otro sería el puente de San Soucí. Pero las malas condiciones geotécnicas del subsuelo motivaron que se descartara la idea de construir un puente sobre la desembocadura del Ozama.