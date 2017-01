Roberto Salcedo no descarta regresar a la TV

Luego de su paso por la administración del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Roberto Salcedo se ha enfocado en los proyectos de la familia, la lectura y en escribir, pero sin desenfocarse de la política. El exalcalde, de 63 años, dijo a elCaribe que en los últimos meses ha estado inmerso en tareas propias de las empresas de su familia, y aunque ha disminuido las actividades políticas por las circunstancias mismas, aclaró que no se ha retirado. Dijo que el tiempo libre que tiene ahora lo ha estado invirtiendo en otras cosas, por lo que regresar y posicionarse en la televisión nuevamente no es uno de sus planes próximos.



“Siempre existe esa posibilidad. No se olviden que yo provengo de los medios de comunicación, que la televisión fue mi gran pasión y regresar a ella sería para mí un alto honor, pero ahora mismo, digamos que tendríamos que ponderarlo. Rocío (su hija) sí va a la televisión y al cine, pero lo mío, eso si no está muy claro”, agregó.



Explicó que actualmente tiene compromisos con el Partido de la Liberación Dominicana y con algunas de sus empresas y, aunque ahora mismo no lo ha sopesado, tampoco lo descarta del todo.



Reveló que en los próximos días tendrá cierta participación junto a Rocío en la televisión por nuevos programas, producciones y proyectos.



De regresar, Salcedo indicó que le gustaría hacerlo con un espacio de contenido que ayude a la familia y promueva los valores. “Con los años, uno va construyendo un compromiso con la sociedad y, por vía de consecuencia, no podría ser nada que distorsione a la sociedad, al contrario, que contribuya a la convivencia y a mejorar las condiciones; entonces yo pienso que se inclinaría, de producirse, a la parte social, tratar de apoyar a personas altamente vulnerables”, puntualizó.