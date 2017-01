Santana y Sanó esperan llamada para el Clásico

Los días para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol se van acercando y varios jugadores de la República Dominicana continúan sin recibir una llamada por parte de la gerencia de los monarcas de la versión de 2013. El lanzador Ervin Santana y el antesalista Miguel Ángel Sanó, ambos de los Mellizos de Minnesota, dejaron entrever sus intenciones de integrar el equipo criollo, pero a pesar de esos propósitos, no han sido contactados por el gerente Moisés Alou. “No me han llamado”, dijo Santana. “De que la esperemos, la esperemos, pero está en ellos que la hagan”, agregó. De su lado, Sanó también expresó que no ha recibido información sobre la estructuración del equipo dominicano que saldrá, en marzo próximo, a defender la copa conquistada ante la selección de Puerto Rico en la final del torneo de 2013. “No he hablado con nadie”, expresó Sanó.