En Valle Nuevo “hay daños irreparables”

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, manifestó que las tierras de Valle Nuevo que la entidad estatal decidió rescatar no resisten un retraso más. En tres puntos que fue enumerando uno por uno, Domínguez Brito fue muy enfático en insistir que la medida de protección es impostergable. “Ahí hay daños irreparables donde ni siquiera la naturaleza en 10 o 20 años podrá corregir, donde ni siquiera se podrá reforestar por lo frío que es la zona”, dijo.



También repitió que no hay aumento de plazos para que los productores del parque de Valle Nuevo retiren sus plantaciones de cultivo. El Tribunal Superior Administrativo falla hoy sobre una medida interpuesta por propietarios de terrenos que indican que el tiempo otorgado de desalojo, de 120 días, vence el 10 de marzo y no este 29 de enero.



El funcionario también enfatizó que Valle Nuevo beneficia a siete millones de dominicanos, “ya sea con agricultura, ya sea con electricidad, ya sea con casi la totalidad de agua que consumimos para bañarnos, para beber y para todo”.



“Hay acciones de algunas personas que quieren un aumento de plazos, no hay aumento de plazos. Hay personas que quieren que les paguen sus tierras, eso no está en agenda. Lo único que está en agenda es el mandato constitucional que dice que ahí no puede haber agricultura intensiva ni extensiva”, recalcó.