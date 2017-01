Aboga por relación constructiva con Rusia

Washington. El presidente de EE.UU., Barack Obama, aseguró que está a favor de mantener una “relación constructiva” con Rusia. Sin embargo, pidió a su sucesor, Donald Trump, que no “confunda” el objetivo de las sanciones que su Gobierno impuso a Moscú y que están relacionadas con el conflicto en Ucrania.



Durante su última conferencia de prensa, Obama se refirió a las recientes declaraciones de Trump al diario The Times, en las que apuntó a la posibilidad de poner fin a las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea y la injerencia en Ucrania a cambio de un nuevo recorte de los arsenales nucleares.



“La razón por la que impusimos las sanciones no fue por asuntos de armas nucleares, sino porque Rusia estaba violando la independencia y soberanía de un país”, explicó Obama.



Manning



Obama defendió firmemente su decisión de anular casi tres décadas de cárcel a la sentencia condenatoria de Chelsea Manning, argumentando que la exanalista de inteligencia militar ya había cumplido una “dura condena de prisión”.



Obama dijo que concedió clemencia a Manning porque ella había ido a juicio, asumió la responsabilidad de sus delitos y recibió una sentencia que fue más dura que la que han recibido otras personas que han filtrado información secreta.



Indocumentados



El presidente saliente también dijo que no se quedará callado si ve esfuerzos por parte del Gobierno de su sucesor para deportar a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y son conocidos como “dreamers” (“soñadores”).



Obama rechazó la idea de que “arbitrariamente” o por motivos “políticos” se busque “castigar” a esos jóvenes “que no han hecho nada malo”.



Esos jóvenes “aman a este país”, y “son amigos de nuestros hijos y sus compañeros de clase”, enfatizó Obama en la Casa Blanca.