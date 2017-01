Águilas y Licey pelean más que una corona

Algo más que una corona es lo que estará en juego a partir de esta noche cuando arranque la Serie Final del torneo de béisbol invernal 2016-17, pactada al mejor de nueve enfrentamientos. Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas salen al terreno del estadio Cibao (8:00 p.m.)para protagonizar un clásico que sella su vigésima puesta en escena.



Esta nueva oportunidad de azules y amarillos concluye con una sequía que databa desde 2007-2008, precisamente la más reciente ocasión en la que las Águilas se coronaron. Los Tigres dominan a sus archirrivales en campeonatos ganados (21-20) y además van delante (10-9) en títulos obtenidos entre sí. Estos conteos dejan claro que para la tropa de Santiago representa la gran oportunidad de nivelar los números en ambos casos.



El nombre del dirigente y director de operaciones de las Águilas, Manny Acta, igual sale a flote indefectiblemente, un ingrediente más que sazona este match. Acta salió como gerente general del Licey el año pasado después que en 2014 llevó a esa organización al campeonato desde ese rol. Él también ganó como capataz de esa organización en 2004.

Audo Vicente igual pone más drama a la serie. Vicente, contratado en el Round Robin para sustituir a Pat Kelly, puede convertirse en el primer dirigente con tres coronas para tres equipos diferentes. Su récord fue de 6-4 en el Round Robin. Él presume un título ante las propias Águilas cuando dirigió a los Leones del Escogido en la campaña 2012-13. Fue barrida escarlata. Más aritas no puede haber en esta serie, sin dudas.



TL en regular, AC en RR



No se puede obviar que Licey superó 8-2 a las Águilas en la serie regular, aunque las cosas fueron totalmente diferentes en postemporada, etapa en la que el conjunto aguilucho se impuso en cinco de los seis choques. Los cibaeños concluyeron los playoffs con 14-4 (niveló récord en victorias) y los capitalinos finalizaron con 9-9, pero además evitaron un juego extra con los Gigantes del Cibao gracias a la victoria aguilucha sobre los nordestanos el martes en el estadio Julián Javier. Sin embargo, todo esto es cosa del pasado.



Águilas y Licey por dentro



El picheo de las Águilas fue el mejor en el Round Robin con un promedio de carreras limpias permitidas en 2.46. Su rotación abridora la encabeza el refuerzo norteamericano Chris O’Grady (Estrellas) y luego irán, en ese mismo orden, sus colegas Tyler Alexander y Jarret Leverett. No se han anunciado los siguientes abridores.



El picheo iniciador hizo un decente trabajo, pero la realidad es que el revelo aguilucho fue superior en la etapa de semifondo. Su cerrador Josh Yudy registró seis salvamentos y mantuvo un promedio de carreras límpidas permitidas en 0.00. Pero no solo Yudy brilló. Richard Rodríguez, el dueño del octavo episodio, dio de que hablar en diez presentaciones en las que registró PCL de 0.79.



Samuel Deduno y Edgar García también desempeñaron roles importantes en el relevo intermedio, al igual el zurdo Juan Grullón y Al Alburquerque. La ofensiva de las Águilas fue la mejor de la ronda anterior con su promedio de 2.71. Jonathan Villar, Juan Carlos Pérez, Zoilo Almonte, Ronny Rodríguez, Orlando Calixte, Alfredo Marte y Ángel Franco tienen la mayor parte del peso en el ataque. Pérez dio 21 hits en 46 turnos (.457), mientras que Zoilo tuvo 18 en 58 (.310) y además remolcó 21 carreras. Los Tigres no llegaron a esta instancia en la más cómoda de las situaciones, aunque nadie ignora la mutación que sufren en estas lides.



Licey mostró garras en momentos apremiantes y sus parciales esperan que continúen así. El dirigente Vicente anunció a Yohan Flande (1-1 con PCL en 2.41) como el lanzador abridor para el primer encuentro, seguido de Evan MacLean (2-0 con PCL en 3.00), Mario Santiago, Arturo López y César Valdez (2-0 con PLC en 1.45). Seis de los nueve triunfos liceísta fueron para estos abridores. El promedio de carreras limpias del picheo azul en el Todos contra Todos azul quedó en .308, segundo mejor. Sergio Alcántara (.365) y los refuerzos Austin Winns (.288) y Jason Rogers (.309) fueron claves en el ataque liceísta, al igual que Donovan Solano (.324). Engel Beltré (.412) y Mel Rojas (.283) salieron de la banca para ofrecer una ofensiva de calidad a los Tigres.



Anderson Hernández y Emilio Bonifacio están llamados a aportar más. Licey no contará en los primeros partidos con Hanley Ramírez, quien viajó a Estados Unidos por compromisos previos.