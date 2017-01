Designan un nuevo director en FOPETCONS

El Presidente Danilo Medina designó por decreto a Rafael Castillo como nuevo director del Fondo de Pensiones y Jubilación de los Trabajadores de la Construcción, (FOPETCONS).



En su primer día de gestión, Castillo conversó en exvlusiva con el periódico elCaribe; donde expuso aspectos importantes y detalles de su planificación para la institución de servicio laboral, bajo su línea de mando.



"En mi primer día me reuní con los empleados de departamentos y parte del personal que a mi juicio son muy profesionales, eficientes y organizados. El Plan Estratégico es viable y tendrá vigencia hasta el año 2019", sostuvo.



Explicó que alrededor de 4500 pensiones son otorgadas con valor mensual de 7 mil 200 pesos por trabajador; las mismas, a su valoración seguirán en aumento.



Concerniente a su designación en la institución para la construcción auguró que, "trabajaremos para que el fondo como institución tenga un nuevo resurgir con base a la modificación de ley que se aproxima", dijo. Motivó a que FOPETCONS se avoque a los cambios para estar actualizados al momento del mismo.



El ingeniero de profesión laboraba en el Instituto Dominicano de seguridad Social (IDSS) bajo la dirección nacional del César Mella, desempeñando la función como gerente de recaudación de aportes.



Su pasada experiencia gerencial lo anima para renovar la plataforma impositiva de FOPETCONS que es una institución amparada en la ley 6-86 que data del año 1986 y creada en el gobierno de Jorge Blanco, hoy regulada por el Ministerio de Trabajo en gestión de Ramón (Monchy) Fadul.



"Su carácter es de servicios y pensiones destinados al maestro constructor, carpintero, albañil, eléctrico, plomero, pintor y otros, considerados como los trabajadores de la construcción", detalló.



Dijo que según la ley, "cada construcción debe hacer el aporte del uno por ciento al pago de los obreros de la construcción que es el mismo fondo que se utiliza para las pensiones (...)".



El recaudador amplió que al momento del retiro de la vida productiva el trabajador debe recibir el beneficio y servicio de su pensión por medio de FOPETCONS, pues no es responsabilidad del gobierno; si no que cada individuo aporta al Plan de Capitalización Individual, (AFP).



El Consejo directivo de FOPETCONS es el autorizado de viabilizar los fondos necesarios para la subvención de pensiones que el obrero acumula durante su tiempo real de producción.



En materia de la actualidad para la Seguridad Social Dominicana alentó que, "se encamina hacia el progreso a pesar de algunas debilidades propias del mismo sistema de fondos de pensiones como la estabilidad del empleo, permanencia o bajo salario. Al final, el obrero obtendría una pensión muy mínima".



Es requisito indispensable para obtener una pensión laboral que el beneficiario tenga 300 cotizaciones y esté en edad de 65 años, propio de la senectud.



Al finalizar el encuentro, fue cuestionado sobre la realidad del sector construcción dominicano donde comentó que está en pleno desarrollo por la cantidad de proyectos inmobiliarios.



Exhortó a los trabajadores de la construcción ponerse al día con el pago de las cotizaciones al fondo de pensiones y llegar a un acuerdo para el saldo definitivo de las deudas contraídas con FOPETCONS.