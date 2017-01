“Definitivamente esa marcha no es del PRM”, aseguran los convocantes

Los convocantes a la marcha Fin de la Impunidad del domingo se reunieron con representantes de partidos de oposición para advertirles que no podían ni cargar banderas ni hacer proselitismo, mucho menos buscar protagonismos de esa actividad.

Por eso, las declaraciones de hace dos días que hizo el coordinador de los frentes de masas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael -Fafa- Taveras, prácticamente atribuyó a su partido la organización de la protesta, no cayeron bien entre las organizaciones sociales convocantes.

“(En la reunión) quedó sumamente claro que todos los partidos de oposición no podían tener banderas políticas ni hace proselitismo. Así que nos sorprende sobremanera las declaraciones de Fafa”, manifestó María Fernanda López, quien es miembro del comité organizador de la marcha Fin de la Impunidad. “Definitivamente esta marcha no es del PRM, no es convocada por el PRM”, remachó.

López, que estuvo de visita este jueves por elCaribe, explicó que ese encuentro con partidos políticos se realizó el sábado pasado, a petición de las organizaciones sociales que convocan la caminata para “evitar que fuera catalogada como partidista”. “No podemos prohibir a ningún ciudadano o ciudadana que participe, pero las banderías políticas partidarias no son bienvenidas”, enfatizaron en el encuentro con los políticos, según contó López. Allí estuvieron representantes del PRM, Frente Amplio, Movimiento Rebelde, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Alianza por la Democracia.

López reiteró nuevamente que se trata de una gran convocatoria que envuelve a unas 27 organizaciones, que a su vez involucra una amplia y variada amalgama de agrupaciones, entre trabajadores, frentes estudiantiles, mujeres campesinas, maestros, y otros.

Una comisión de orden y seguridad

El comité organizador ha tomado en cuenta la seguridad y limpieza. López contó que en el transcurso de la marcha, que partirá a las 10:00 de la mañana de la avenida 7 de Febrero con Máximo Gómez, habrá una comisión de orden y seguridad integrada por unas 150 a 200 personas que pertenecen a esas organizaciones sociales y que garantizarán “que nada se salga de control”.

El miércoles, una delegación del comité organizador (compuesto por unas 50 personas que han tenido reuniones constantes), se reunió con la Policía Nacional para coordinar la seguridad y la ruta de la caminata. Allí los uniformados se comprometieron a no entorpecer el derecho de los ciudadanos a reclamar y a su vez, los de la marcha prometieron que será cívica, pacífica, en orden y con limpieza.

Los de la marcha están de buen ánimo. Han recibido mensajes desde Berlín y Nueva York y, según cuenta María Fernanda López, en varias provincias del país la gente se está organizando, tienen su propio comité y está coordinando puntos de encuentro para viajar a la capital este domingo. “La gente ha decidido reclamar su derecho, ha decidido que ésta es una oportunidad para salir a decir ¡basta de la impunidad y la corrupción! Que se hayan auto motivado da buenas señales”. Una risa detiene a López y al instante augura: “va a venir mucha gente. Realmente es muy grata la sorpresa, porque en principio no se pensaba tan buena acogida...”.