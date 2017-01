Los merengueros no se entienden en el siglo 21

¿Qué es el “merengue de calle o urbano”? la pregunta tiene más tiempo en el tapete que los años que lleva Omega “El Fuerte” en la industria musical, pero aún es caldo de confrontaciones entre los merengueros tradicionales del siglo XXI. ¿Es o no es merengue lo que hace Omega, El Sujeto, Julián, Tulile y El Cata, por mencionar solo algunos? En Escenario 360, donde se reunió un grupo de merengueros, en ocasión de ofrecer los detalles del concierto “Solo Merengue”, que se realizará el 29 de enero en la Plaza Juan Barón, se desató un encendido debate que arrojó poca luz al tema, al resaltarse la ausencia del merengue urbano o de calle en la cartelera del evento.



“Para ser merengueros debemos entender que el merengue como música no está exento a una regla, y es aquella que dice que los géneros musicales toman sus nombres de la base rítmica; entonces, todo aquel que haga algo que no tenga esa base rítmica del merengue lamentablemente nosotros no le hemos abierto las puertas todavía, aunque algunas personas andan diciendo que eso sí es merengue”, empezó diciendo Johnny Ventura, quien de inmediato encontró en Sergio Vargas y Fernando Villalona opiniones opuestas.



“No aceptar a los urbanos aquí es no reinventarnos (…) los urbanos cuando ponen güira y tambora lo que están haciendo es tocar merengue”, dijo el Negrito de Villa. “Si nos quedamos sembrando yuca, no vamos a comer nunca otra cosa, ni vamos a comer nada. Hay que sembrar de todo en la misma tierra y ya”, agregó luego el hijo de Loma de Cabrera.



Mientras Johnny, Sergio y Villalona (estos últimos se retiraron previo a finalizar el encuentro, al igual que Tueska) se enfrentaban en debate, el resto del grupo aplaudía una opinión o la otra; otros, no sabían ni qué hacer. El intérprete de “Patacón pisao” continuó explicando que cada vez que se fusionan dos cosas salen terceros elementos.

“No estamos negando la realidad de ellos, ni estamos soslayando a los que hacen ese tipo de música, pero yo como profesional de esto, me da mucho trabajo aceptar que eso se llama de la manera que le llaman”, dijo, a lo que el intérprete Sergio Vargas respondió indicando que la autoridad de Ventura y Wilfrido, quien trató sin éxito de desviar el tema, no la iba a debatir pero tampoco les podía dar autoridad para que hablen por todos antes de tener el debate sobre si entrarían o no o como se llama realmente lo que tocan.



Para no quedarse fuera del asunto, Rafa Rosario trató de romper el hielo con un chiste, Peña Suazo resaltó que “como sociedad debemos pararnos y revisarnos porque el mensaje que estamos enviando va a ser motivo de análisis para su entrada a Merengueros Siglo XXI; no podemos estar en una sociedad donde un cantante haga lo que les dé la gana con las mujeres, les dé golpes, o que un militar haga lo que le dé la gana, o un político se robe los cuartos y se lo celebremos”; mientras que Rubby Pérez reclamó que la prensa no le dio apoyo al primer evento del grupo y llamó “malditos jabladores” a los periodistas que solo hablarían de que “no se entienden los merengueros”.



En defensa de El Fuerte



Kinito Méndez y Ramón Orlando Valoy, entre otros, salieron también en defensa del merengue urbano de Omega, específicamente. “Lo que hace Omega es merengue, lo digo yo. Ahora, que otro diga otra cosa esa es su opinión. El que dice que no es un loco, dile a Johnny que él está loco y viejo, que eso se lo dijeron a él hace mucho tiempo, que lo que él hacia no era merengue. Omega hace falta más que todo el mundo en el concierto porque ese es el último que tiene el pueblo, él es una realidad del género”, dijo Ramón Orlando. Mientras que Kinito defendió la postura de El Caballo Mayor. Sin embargo, definió el trabajo del intérprete de “Si no me amas” como “un concepto de la nueva generación que hay que aceptar”.



Piden aprobación de Ley de Música



En años pasados, el sometimiento de un proyecto de ley para proteger, estimular, e impulsar la difusión de la música dominicana, y que además proponía la creación de un institutito, estuvo sobre el tapete. Esta Ley de Música, sometida al Congreso por el político y cantautor Manuel Jiménez, quedó engavetada en espera de aprobación, pero no ha sido olvidada por los merengueros que en marzo del 2015, por iniciativa de Johnny Ventura, decidieron agruparse bajo el nombre de “Merengueros Siglo 21”, cuyo comité gestor integran, además del Caballo Mayor, José Peña Suazo, Eddy Herrera, Kinito Méndez, José Veras, y los manejadores artísticos Rene Solís y Evelio Herrera.



“Hemos estado trabajando poco a poco con lo de la Ley de Música y tenemos una futura cita con el señor Danilo Medina; que en estos meses tiene una agenda muy apretada pero va a recibir al comité gestor en representación de Merengueros Siglo XXI para plantear y proyectar esas cosas en pro del merengue”, reveló a elCaribe el intérprete de “Demasiado niña”.



De revisarse y ser aprobada la ley, Cherito indicó que debería abogar por dos emisoras que promuevan el merengue como marca país, mientras que el cantautor Peña Suazo consideró que ésta es una necesidad y que debería incluir un incentivo para grabaciones y recursos para apoyar “a muchos buenos artistas que están engavetados”. “No vamos a culpar a Danilo, no pasó cuando Leonel ni cuando Hipólito. Nada más pasó cuando Trujillo, que se apoyó el arte nacional, y es vergonzoso tenerlo que decir con estas palabras. Lo que necesitamos es una ley de música”, agregó el cantante de “Subido en el palo”.



Peña Suazo coincidió, además, con Marcos Caminero y Kinito Méndez al hacer referencia y tomar de ejemplo el crecimiento del cine desde la aprobación y promulgación de su ley en el 2013.



Asimismo, el también cantautor Ramón Orlando explicó que la aprobación de dicha ley es “muy difícil” porque no cree que los “intereses privados” quieran adaptarse a esa idea y aseguró que si el gobierno quisiera ayudaría, cediendo dos de sus cuatro emisoras para la difusión del género. Caminero agregó que han sido precisamente esos intereses los que han hecho que dicha ley no sea un hecho. “Cuando suceda, se va a beneficiar grandemente la música dominicana, no los merengueros, estamos hablando del artista. Ahora mismo estamos carentes de sellos disqueros y algunos, hasta cierto punto, de difusión en la radio nacional. Con esta ley, tendríamos ciertos mecanismos para que esas cosas no sucedan”, dijo. El intérprete de “Esta cobardía”, Carlos David, resaltó que más que una ley lo que se necesita es conciencia porque en la República Dominicana, “las leyes, por lo general, no se cumplen”.



Asociación apoya el relevo



En cambio, la generación relevo sí ha sido incluida en el evento. En el concierto está representada por Silvio Mora, Divas By Jiménez, Jandy Ventura, Rafely Rosario, Tueska y Juliana.

Presentará concierto con 36 exponentes

Evelio Herrera explicó que Merengueros Siglo XXI es una asociación cuya razón principal es fortalecer el género y apoyar a los nuevos talentos. Hasta el momento, tiene alrededor de 50 miembros entre merengueros y manegers. Aún están en trámites los procesos judiciales de su constitución.



“La asociación no es excluyente pero tiene limitaciones; merengueros que no hayan tenido problemas con la ley en los últimos dos años, por ejemplo; la disciplina, que estén activos, trabajando su proyecto, son algunos de nuestros requisitos”, dijo Herrera.



El concierto gratuito a realizarse el próximo 29 de enero en la plaza Juan Barón en la que participarán 36 merengueros está siendo tomado en consideración para ser presentado en Santiago en noviembre. Mientras que Rafa Rosario indicó que es algo que no se había hecho antes, tantos merengueros llevar su música totalmente gratis, lo cual demuestra las intenciones del grupo de que el género de la güira y la tambora siga avanzando.