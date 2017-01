Los tatuajes diminutos se convierten en tendencia

19/01/2017 12:00 AM - Ivelisse Santos

Los tatuajes pequeños y sencillos han sido los favoritos en los últimos años. Resultan una excelente opción para quienes se tatúan por primera vez y tienen temor de hacerse algo más grande. Desde hace un tiempo acá, hacerse un tatuaje no implica necesariamente acabar con un brazo cubierto por un extenso dibujo. Hay una nueva cultura que se basa en diseños diminutos o simplemente de carácter minimalista, de trazos tan sumamente finos que, en algunos casos, amenazan con dejar de existir pasadas las décadas. Suelen hacerse en los brazos, las muñecas y los dedos y el tobillo y tienen forma de estrella, de flecha, de corazón, de diamante, de ancla o de palabra, por citar algunos de los más populares dentro de este universo.



Un cosmos de minúsculos amuletos de tinta que se esconden a través de centímetros de piel revelando, a veces, incluso más que un gigantesco samurái.



Otros tatuajes de moda son: los pájaros, unas llaves antiguas, flores, dibujos étnicos, plumas, siluetas de animales.



Sin duda, se trata de una variante de este arte corporal bastante más democrática y cuyo porcentaje de arrepentimiento es mucho menor.



Los tatuajes pequeños son los más elegidos, por tres razones fundamentalmente: son ideales para quienes se tatúan por primera vez, generalmente resultan finos y muy delicados, y para los más miedosos, son los que generan menos dolor o molestia. Como sucede con todos los tatuajes en general, qué diseño elegir y la zona del cuerpo suelen ser las grandes incógnitas. Cuando se trata de tatuajes pequeños, si el diseño no se luce lo suficiente, dado su tamaño, haberse hecho el tatuaje puede haber sido inútil. Tómate el suficiente tiempo para elegir un lindo diseño y piensa qué es lo que buscas con ese tatuaje. Elegir un tatuaje es algo muy importante y que hay que meditarlo muy bien. Aunque hoy en día existen métodos para borrar tatuajes, no es habitual utilizarlo, ya que suele ser bastante caro. Así, cuando decidas hacerte un tatuaje es bueno pensar y tratar de averiguar qué es lo que te gusta, qué quieres y dónde.