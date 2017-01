Manny Acta: “Aquí nadie nació para estar en un solo sitio”

Otra vez se repite el Clásico entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, pero con ingredientes especiales, Manny Acta contra su antiguo equipo, y Junior Noboa con su primera campaña de gerencia con los azules.

En su historial con la franquicia azul, Acta consiguió el título de campeón como dirigente en el torneo 2003-2004 y como gerente general los llevó a dos finales en tres años conquistando el campeonato de la temporada 2013-2014.



“Aquí nadie nació para estar en un solo sitio. No tengo ningún rencor contra ese equipo y mucho menos con los jugadores del Licey, jugaron para mí tres años y los problemas personales que hayan pasado entre la directiva y yo no los puedo llevar al juego”, expresó Acta a elCaribe.



Ahora, Manny con las Águilas Cibaeñas, como vicepresidente de operaciones y a la vez dirigente, tiene la firme misión de ayudar al conjunto cibaeño a sumar su corona número 21.



“El trabajo mío es tratar de ganar con Águilas. Estamos trabajando a largo plazo, pero ya el hecho de que estamos en la final en el primer año es un paso significativo. Nos llena de satisfacción estar en una final frente al equipo que hace cuatro años reconstruimos”, agregó el capataz amarillo.



De su lado, Junior Noboa, quien ha sido gerente general de las Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Toros del Este y Gigantes del Cibao, se encuentra en su primera temporada con los Tigres en este rol y siente gran satisfacción de enfrentarse a su amigo, Acta.



“Más que nada, Junior Noboa y Manny Acta somos dos amigos, jugamos también juntos y como dominicano me siento con admiración hacia él con todo lo que ha hecho”, dijo Noboa durante el sorteo de importados.



Sorteo de importados



Los Tigres del Licey eligieron a dos lanzadores mientras que las Águilas Cibaeñas optaron por un antesalista y un picher a través del sorteo de importados de cara a la serie final.

El conjunto capitaleño adhirió a sus filas a Austin Fleet (Leones del Escogido) y Colt Hynes (Gigantes del Cibao).



Por otro lado, los cibaeños seleccionaron al tercera base Chesney Young y al zurdo Irwin Delgado ambos del Escogido.



Manny Acta expresó que Francisley Bueno y José Ureña no accionarán en el último peldaño de esta justa invernal.



“Sustituiremos a José Julio Ruiz y Malcom Culver por los dos jugadores que escogimos hoy. También, inscribiremos a otro lanzador zurdo llamado Efraín Nieves, de la Liga de Puerto Rico”, indicó.



La serie final del torneo de béisbol comienza mañana en Santiago, a las 8:00 de la noche.