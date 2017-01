Pepín dice comisión de Punta Catalina hará su trabajo

El empresario José Luis (Pepín) Corripio consideró que las críticas emitidas contra la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de la planta Punta Catalina, al parecer obedecen al deseo de algunos sectores para que dicha comisión no haga un buen trabajo. El empresario habló luego de un encuentro de la comisión, donde opinó que lo prudente sería esperar a ver el informe que la mencionada comisión rendirá tras concluir su trabajo. Dijo que solo entonces se podría saber si las críticas proceden. “Pero una crítica por suposición y anticipada como que no parece muy justa y parecería casi un deseo de que la comisión no haga un buen trabajo”, expresó Pepín Corripio.



Indicó que actualmente los comisionados no tienen ningún elemento de juicio para saber cómo van a concluir las investigaciones.



Núñez Collado



De su lado, monseñor Agripino Núñez Collado, quien preside la comisión dijo que sería muy mezquino pensar que los miembros de esa delegación podrían apañar algún error detectado en el proceso, por relaciones de amistad con el presidente del Grupo Estrella, Manuel Estrella.



“Yo solo quisiera añadir que este es un país pequeño donde todos nos conocemos y todos tenemos de alguna manera algún tipo de relación de amistad con Manuel Estrella, pero sería muy cuesta arriba pensar que cualquiera de nosotros por una relación de amistad, apañaría si se llegara a detectar algún asunto errado, no conforme con los principios éticos o con las normas que deben regir un concurso o una licitación de la naturaleza que culminó con la adjudicación de la construcción de Punta Catalina al consorcio Odebrecht, del que la parte dominicana fue el Grupo Estrella”, explicó Núñez Collado.



El mediador expuso que en la primera etapa serán entrevistadas todas las personas que participaron en la licitación, para culminar con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara.



“Nuestros principios y la trayectoria que tiene cada uno de los que estamos aquí sentados seríamos incapaces de apañar nada por favorecer a alguien”, señaló.



Núñez Collado puntualizó que la delegación que preside se podría considerar como una comisión de la verdad “y lo que aparezca como verdad eso daremos a conocer al pueblo dominicano de acuerdo a lo que pide el decreto del presidente Danilo Medina”.

Entrevistan a Santana y a Flores

Ayer la comisión entrevistó por separados al ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y al ingeniero Ramón Flores, quienes participaron en el Comité de Licitación, pero no se ofrecieron detalles de la entrevista. A su salida, tanto Santana como Flores rehusaron hablar sobre los motivos que tuvieron para no firmar los resultados del proceso de licitación adjudicado a la empresa brasileña Odebrecht.