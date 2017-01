El PRM “baja línea” para garantizar éxito de la protesta

La Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobó ayer apoyar y asistir a la caminata que han convocado distintas organizaciones para el domingo contra la impunidad. Rafael (Fafa) Taveras, coordinador de los frentes de masas del PRM, dijo que la del domingo será la primera marcha contra el Gobierno ya que tienen planificado hacer otras actividades similares en todas las provincias del país. Dijo que para el 27 de este mes tienen en agenda hacer una actividad similar en Peravia, Hato Mayor, San Juan y San Francisco de Macorís.



Taveras dijo que se reunió con todos los partidos de oposición a quienes explicó el plan de lucha que lleva esa organización. “Ahora ha surgido el fin de la impunidad y nos hemos sorprendido de la espontaneidad de la gente, de todo el mundo, hasta de Alaska, de Suiza y de China hemos recibido la solicitud de qué se puede hacer y le hemos dicho que hagan lo que vamos a hacer aquí, que se expresen y promuevan esta acción”, dijo.

Consideró que la marcha ha servido para aglutinar la diversidad de las organizaciones populares. “Yo me he reunido con toda la oposición porque me llevó la dirección del partido para explicarle las características de este evento, para explicarle a ellos que los partidos debemos ayudar al éxito y que debemos propiciar que se vea y se proyecte como una manifestación ciudadana”, reveló el dirigente del PRM.



“Somos nosotros los que tenemos que garantizar el éxito. Nos hemos comprometido después a reproducir en Hato Mayor, en Baní, en San Juan y San Francisco, ese acto y además nos comprometimos a tomar una provincia para repetirla, porque no es verdad que este acto se va a quedar en sí mismo, será el inicio de esta batalla y al informar de estas provincias le estamos diciendo a ustedes que tienen que asumir en esas provincias que la repetición de ese acto tenga éxito”, dijo.



“Expresidentes no van a caminata”



Hipólito Mejía se excusó ante la dirección del PRM, porque contrario a la línea política de su partido, de que todos acudan a la marcha convocada para el próximo domingo, él no asistirá. “La única excusa que yo les quiero pedir a ustedes, es que no me pidan caminata, porque ningún expresidente del mundo va a caminata. Yo voy a todas las actividades excepto ir a caminar, no por mi conducta o forma de pensar. Yo prefiero no romper con la tradición de los expresidentes de que no puedan andar en el medio haciendo alguna travesura”.



Mejía dio la información de que no asistirá a la marcha en una reunión de la Comisión Política en el Club Los Prados y más tarde su equipo de comunicación envió un comunicado en el que el expresidente da su apoyo a la manifestación. Mejía dijo que arespalda la decisión de su partido de apoyar la marcha y deseó que se realice de manera pacífica.