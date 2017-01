Procuraduría allana sede de Odebrecht y colecta evidencias

La Procuraduría General de la República allanó ayer la sede de Odebrecht en República Dominicana, ubicada en el octavo piso de la torre Diandy XIX, como parte de las investigaciones que realiza para determinar quiénes recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña. La comisión, encabezada por el procurador adjunto de la Pepca, Wagner Cubilete, sustentó su actuación en orden judicial otorgada por el juez José Alejandro Vargas, y fue apoyada por efectivos de Operaciones Especiales (SWAT), quienes llegaron a la sede del edificio a las 4:00 de la tarde, luego de que se celebrara una reunión de coordinación en la sede de la PGR.



Durante el procedimiento se extrajeron más de 30 cajas, las cuales fueron trasladadas hasta la sede de la Pepca.



La Procuraduría informó a través de un comunicado que el allanamiento se produjo “en cumplimiento al debido proceso, luego de confrontar las informaciones suministradas a requerimiento de la PGR, por los representantes de Odebrecht en el país, con otros datos obtenidos mediante labores de inteligencia que de manera simultánea, desde hace un tiempo, se han estado desarrollando”.



Señaló que las investigaciones previas determinaron “que era el momento indicado para realizar dicha incursión, con la finalidad de continuar profundizando la recolección de documentación que permita determinar responsabilidades locales, para lo cual no se escatiman esfuerzos en territorio dominicano ni en el extranjero”, resaltó.



La PGR reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en este caso y recordó que existe una admisión de pago de sobornos en territorio dominicano para lograr la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras del Estado, por parte de la multinacional brasileña, “autoincriminación que no puede ser negada por ninguno de los representantes en territorio dominicano, pretensión esta que para el Ministerio Público resulta ser totalmente inaceptable”.



El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, quien se presentó en la sede del edificio durante el allanamiento, señaló que van a esperar el resultado de la investigación y aclaró que todo lo requerido por la Procuraduría fue entregado y completado oportunamente. “Es una investigación en curso y el Procurador sabrá sus necesidades”, señaló.



Exdirectores de Inapa



Más temprano, el titular del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, interrogó a los exdirectores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Mariano Germán y Alberto Alcibíades Holguín, con lo cual ascienden a siete las personas interrogadas como parte de la investigación que se adelanta desde el pasado 27 de diciembre para determinar cuáles funcionarios dominicanos habrían recibido los 92 millones de dólares que Odebrecht dice pagó en sobornos en República Dominicana.



Mariano Germán dijo que acudió a la entrevista a los fines de contribuir al esclarecimiento en todo lo que tiene que ver con los proyectos que se ejecutaron durante su gestión y negó que se haya hablado de soborno.



“Hablamos de los proyectos que yo manejé durante mi gestión, sobre todo de las etapas del acueducto múltiple de Samaná y Hermanas Mirabal”, señaló.



Resaltó que no le solicitaron ningún tipo de información y admitió que los proyectos Hermanas Mirabal, Las Terrenas y el municipio Samaná fueron ejecutados por Odebrecht, pero en ninguno de ellos actuó como intermediario Ángel Rondón.



Mientras que Alberto Alcibíades Holguín, quien fue interrogado por un lapso de cuatro horas, destacó que no firmó ningún contrato con Odebrecht durante su gestión en Inapa y se mostró abierto a colaborar con la Procuraduría para esclarecer cualquier hecho.



Interrogan desde la semana pasada



La semana pasada, el procurador Jean Alain Rodríguez, y la titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, interrogaron al gerente general de Odebrecht en RD, Marcelo Hofke, y al representante comercial de la empresa Ángel Rondón.



Esta semana ya han sido interrogados el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Seguras; el exsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, y los exdirectores de Inapa, Roberto Rodríguez, Mariano Germán y Alberto Alcibíades Holguín.



El 10 de enero, el procurador Jean Rodríguez, informó que durante el interrogatorio realizado a Marcelo Hofke, éste habría identificado a Ángel Rondón Rijo, como el responsable de manejar los 92 millones de dólares que admite Odebrecht se habrían pagado como soborno.



Rodríguez añadió que durante el interrogatorio, que se extendió por más de cinco horas, se le solicitó a Hofke los nombres de los funcionarios que habrían recibido los 92 millones de dólares, pero éste sólo ofreció información parcial.



“No fueron presentados los nombres de los funcionarios, aunque se trata de más de 17 contratos que fueron concertados por tres instituciones del Estado: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales”, expresó.



Un día después interrogó por más de 12 horas al empresario Ángel Rondón, quien confirmó que recibió 92 millones de dólares de Odebrecht, pero dijo que esos recursos los obtuvo por contratos de servicios.



El Procurador destacó que no quedaron satisfechos con las declaraciones de Rondón, por lo que le otorgaron un plazo de tres días para que entregara los contratos que avalen porqué recibió esos 92 millones de dólares.



“El empresario Ángel Rondón confirmó haber recibido cantidad similar a 92 millones de dólares, tal cual había informado la empresa Odebrecht, sin embargo, él señala que los 92 millones de dólares fueron recibidos por servicios, por un contrato de representación comercial”, aseveró; al tiempo que destacó que por ello, le pidieron “comprobantes de los pagos que había recibido y las cuentas bancarias donde se recibieron esos fondos”.



A pesar de que Rondón, a través de sus abogados, consignó los documentos requeridos por la Procuraduría, ayer se le vio nuevamente en el despacho del Procurador y a su salida indicó que acudía para aclarar aspectos relacionados a la documentación consignada y se desvinculó del pago de sobornos.



El Procurador ha indicado en varias ocasiones que el objetivo de la investigación es conocer los nombres de las personas que recibieron los sobornos, los montos, las fechas y las formas de pago, a los fines de determinar responsables y someterlos a la justicia.

Manuel de Jesús Pérez dice desconocía contrato

El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en el primer gobierno de Leonel Fernández, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, aseguró el pasado martes, a su salida del interrogatorio que le realizó el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que él firmó un contrato en el año 1999, para la construcción del acueducto de la Línea Noroeste, pero no fue ejecutado porque el Congreso no lo aprobó.



Indicó que durante el interrogatorio se enteró que usaron el mismo contrato que había firmado con Andrade-Gutiérrez, en el 2001 y 2002, y que el Partido Revolucionario Dominicano –PRD-ejecutó ese proyecto, hecho que calificó de “irresponsabilidad”.

Odebrecht no puede contratar con el Estado

La Procuraduría General de la República solicitó el 12 de enero a la Dirección de Contrataciones Públicas del Estado la inhabilitación, de manera provisional, de todas obras nuevas de la empresa constructora Odebrecht. El pedimento, también se hizo por la vía judicial para que un juez inhabilite el registro de esa empresa brasileña como suplidora del Estado, hasta tanto se termine con la investigación.



El Procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que esta medida cautelar se solicitó ante los tribunales a los fines de evitar que la empresa Odebrecht pueda concertar un nuevo contrato en el país hasta tanto se determinen responsabilidades en el pago de sobornos.