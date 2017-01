217 arrestados en protestas contra Trump tras investidura

WASHINGTON (AP) — Durante y luego de la investidura este viernes de Donald Trump como 45to presidente de Estados Unidos, la policía del Distrito de Columbia informó que 217 personas fueron arrestadas y acusadas de amotinamiento, y que seis agentes sufrieron heridas menores durante las manifestaciones realizadas contra el mandatario.

En tanto, manifestantes que se encontraban en el centro de Washington entrelazaron brazos para enfrentar a la policía mientras gritaban "No a Trump, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista".

La policía metropolitana ha usado aerosol pimienta contra los manifestantes que protestan en las calles de la capital del país.

___

17:40

Un video publicado en redes sociales muestra a policías del Distrito de Columbia arrojando aerosol pimienta contra un grupo de manifestantes, entre estos una anciana y un hombre con muletas, así como a aquellos que tratan de ayudarlos a retirarse.

Un portavoz de la policía se negó a hacer comentarios. No estaba claro qué había ocurrido antes de los hechos capturados en el video.

El video muestra a una mujer que grita "mi hijo", mientras corre con su pequeño en brazos. Otros están agachados o tosiendo mientras las nubes rosas del aerosol alcanzan a cientos de personas en la calle. Hacia el final del video, se ve a manifestantes que al parecer rompen bloques de cemento y a algunos arrojando objetos contra la policía.

___

16:35

Por lo menos un vehículo se encuentra en llamas en medio de las protestas que se registran en el centro de Washington.

Una nube de humo negro se elevaba desde una limosina negra en la esquina de las calles K y 13 Northwest. La policía antimotines trataba de desalojar a las personas del área, que se encuentra a sólo unas manzanas de la ruta del desfile inaugural del presidente Donald Trump.

La policía usaba lo que parecen granadas aturdidoras.

___

15:15

El presidente Donald Trump —en breves declaraciones vertidas durante el almuerzo oficial en el Capitolio— dijo que se sentía honrado de que Hillary Clinton, quien fuera su rival en las elecciones, acudiera a su investidura.

La multitud de legisladores de ambos partidos y otros dignatarios dio a Clinton una sonora ovación después que Trump le pidió ponerse de pie.

Clinton y su esposo, el expresidente Bill Clinton, se sentó con miembros de la familia de Trump durante el evento.

Trump dijo que tenía "mucho respeto por ambos".

___

14:25

La policía del Distrito de Columbia usó gas lacrimógeno en una confrontación con manifestantes en el centro de Washington.

Algunas personas recibieron atención médica por exposición al gas y algunas vomitaron.

La policía cerró ambos lados de la calle. Los manifestantes arrojaron pedazos de concreto contra la policía. Un manifestante que usaba una máscara rompió la ventana de un banco. Y los manifestantes han bloqueado calles con expendios de periódico.

Otro manifestante se subió a un buzón de correo y enarboló una bandera multicolor.

La policía porta equipo antimotines, que incluye casco y protecciones corporales.