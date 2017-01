Carnaval Vegano se reinventa

20/01/2017 12:00 AM - José Nova

La Vega, a través de los años, se ha convertido en una de las zonas más alegres por la celebración de su popular carnaval, donde además de las tradicionales comparsas y diablos cojuelos se presentan grandes figuras de la música nacional e internacional. A diferencia de años anteriores, Roberto Rodríguez, director de Programación y Eventos del grupo Medrano, anunció que la plataforma musical del “carnaval más viejo de América” ha sido sometida a cambios por peticiones recibidas de los asistentes a este evento que se realiza todos los fines de semana de febrero. Para la edición del 2017, el carnaval no solo tendrá merengueros, bachateros, urbanos, salseros y música típico, sino también que incluye la participación de los djs de renombre del país.



“Vamos a cambiar el concepto del concierto de los sábados y ahora presentaremos algo denominado como la Fiesta Carnavalesca Calle Entera, la cual consiste en que en cada esquina de la avenida principal habrá un dj con su propio show, de manera simultánea y se realizará un concierto con un artista urbano de gran pegada en el país”, explicó Rodríguez.



Para esta plataforma tienen en la cartelera de los sábados a los urbanos El Nene La Amenaza, Mark B, El Mayor Clásico y Shellow Shaq mientras que el repertorio de djs lo integran Joseant Hidalgo, Manny Figueroa, Plex, Mariposa, Tito Bernard, Scuff, Camilo Taveras, La Chama, Luois Crisostomo y Mr. Gred.



Mientras que los domingos, la queja colectiva del público que asiste cada año al carnaval vegano, en sentido musical, ha sido resuelta. Rodríguez anunció que toda la actividad artística se llevará a cabo en horario de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Cinco orquestas tocarán de manera simultánea en diferentes cuevas a las que todo el público tendrá acceso y se irán rotando cada fin de semana.



Los artistas internacionales anunciados son los boricuas Ozuna y Cosculluela, mientras que los ritmos locales estarán representados, en el merengue, por Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz, Rubby Pérez, Omega, Ilegales, The New York Band y Héctor Acosta. La salsa la pondrán Yiyo Sarante y Alex Matos. Los urbanos Mozart La Para, Don Miguelo, Shellow Shaq, Shadow Blow, El Alfa, El Nene la Amenaza, Bullin 47, Crazy Desing, Mark B, El Poeta Callejero, El Mayor, Vakeró, El Súper Nuevo, y la música típica de Krispy y Banda Real fortalecerán la cartelera.

Participarán más de 150 grupos carnavalescos

Kelvin Cruz, alcalde municipal de La Vega y presidente del Comité Organizador del Carnaval Vegano (COCAVE) informó que este año participarán más de 150 grupos y personajes alegóricas, y alrededor de 1,600 diablos cojuelos.

El actor Carlos de la Mota será el “propulsor del carnaval” y Willy Rodríguez, director de la Z101, es el Rey del Carnaval Vegano 2017.