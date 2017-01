Colapso de rascacielos mata a 30 bomberos

20/01/2017 12:00 AM - AP

TEHERÁN. Un emblemático rascacielos en el corazón de la capital iraní se incendió y posteriormente se desplomó el jueves, matando a por lo menos 30 bomberos. El desastre en el edificio Plasco fue trasmitido involuntariamente en vivo, cuando la televisión cubría la noticia del incendio. Aunque no se saben todavía las causas del incendio, las autoridades dijeron que ya habían advertido varias veces a los inquilinos que no bloquearan las escaleras con material de las fábricas de ropa que estaban en los pisos superiores.



Bomberos, soldados y otros socorristas escarbaron en los escombros hasta la noche en busca de sobrevivientes. Aunque no se sabe cuántas personas había dentro del edificio, testigos han dicho que muchos eludieron los cordones policiales durante pleno incendio para regresar al edificio a recuperar sus pertenencias. Más de 20 cadáveres de bomberos habían sido rescatados para el jueves en la noche.