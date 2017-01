Decora sin límites con el estilo bohemio

Todo lo que aporte colorido y textura, así como la mezcla de accesorios de todas la épocas colocados sin formalismo, son elementos importantes que caracterizan el estilo bohemio. Esta ornamentación diferente suele ser la favorita de aquellas personas que aman la libertad, las diferentes culturas, y sobre todo, coleccionan artículos muy interesantes de la antigüedad. Si quieres adoptar este tipo de ornamentación tienes que tener claro que va en contra de la modernidad y el minimalismo austero que caracteriza a la vida actual.



No tiene un sistema estructurizado para colocar los objetos, sino que es un ambiente relajado de esos a los que no estamos acostumbrados ver con regularidad.



Para implementar este estilo, es acertado utilizar todos los colores que desees, alfombras, tapicería, esculturas de metal, lazos, telas, bufandas, bolsos, macetas y cojines. Al colocarlos sin orden específicos puedes lograr contraste entre lo brillante y lo opaco.



Para los mobiliarios, utiliza materiales que denoten naturalidad, como la madera, el mimbre o el ratán. Asimismo, escoge los típicos crisoles de telas y cortinas para forrar los asientos o ubícalas en forma de manteles sobre ellos.



Los materiales deben tener un aspecto un poco desgastado, esto no significa que tengan que estar dañados, sino que reflejen un poco el paso del tiempo.



Las formas y tamaños no son importantes en el estilo bohemio como lo son en otros estilos de decoración. Cada mueble tiene que ser especial y con muchos años. Evita los muebles convencionales que pueden verse en todos lados.



Es bueno aclarar que el estilo bohemio reemplaza las puertas por cortinas, y coloca cojines y mantas en los sofás y en el piso. No tengas miedo de llenar esquinas con ellos, porque de esta forma tendrás espacio suficiente para sentar a los amigos y familiares que te visiten.



Cada uno de los textiles que prefieras deben tener estampados y patrones llamativos, de estilo árabe, indio y nativo para acercarlo a esta tendencia.



Emplea pinturas, lámparas, candelabros, velas, jarrones, esculturas en madera, cestas de mimbre o ratán, cerámicas, cortinas de abalorios e incensarios.



También colocar plantas de distintos tipos te ayudará a ambientar el lugar. Para ello, puedes colgar macetas de techo, así como poner algunas plantas en repisas.



Recuerda que el estilo bohemio es principalmente libre y ecléctico, por lo que todos aquellos elementos que expresen arte, libertad de expresión y exotismo encajan a la perfección.



Consejos para la sala



Para los mobiliarios de la sala y cualquier otro espacio del hogar es recomendable que optes por aquellos de segunda mano que poseen un estilo envejecido.



En el caso del sofá, en terciopelo son ideales, pero, si prefieres cubrirlo con telas estampadas lo puedes hacer.



Los expertos en decoración sugieren que también la utilización de sábanas blancas es perfecta para el estilo bohemio las cuales se pueden utilizar en sillas, mesas o lámparas si no alcanzan tus estándares. Cada elemento escógelo en diversos estilos.



Las guirnaldas de luces son muy especiales para el interior. Los espejos y cuadros decorativos deben ser lo más antiguo posible; estos debes ubicarlos en la estantería de la sala, porque recuerda que una ornamentación bohemia auténtica no recurre a colocar cuadros o espejos en las paredes como generalmente se acostumbra a hacer.

Al estar inspirado en culturas árabes y gitanas, incorpora múltiples cojines y almohadones grandes, en especial en la habitación y la sala. Además puedes agregar una hamaca, lo cual no está de más, si cuentas con un gran espacio.



Decoración en la habitación



Para la lencería de cama y cojines que introduzcas procura que lleven colores como el rojo, marrón, naranja, azul, verde o morado, dejando los neutros para las paredes.

Como accesorio puedes escoger un espejo con un marco dorado, candelabros, alfombras, cuadros, unas cajas metálicas con aspecto envejecido, libros y plantas. Con relación a la iluminación debes de jugar con ella, por ejemplo, usa bombillos de bajo consumo y velas.

Peculiaridad

En el estilo bohemio se destacan todos esos elementos que expresan antigüedad arte y libertad.

Consejo

Aunque se utilicen objetos de arte antiguos, no significa que deben estar dañados.