Interrogan a Díaz Rúa y al gerente de Odebrecht en el país

20/01/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

La Procuraduría General de la República interrogó ayer al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones y exdirector de Inapa, Víctor Díaz Rúa, y al gerente de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke. Díaz Rúa fue el octavo interrogado como parte de la investigación que se realiza desde el pasado 27 de diciembre para determinar cuáles funcionarios habrían recibido soborno por parte de Odebrecht.



Participaron el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier. También a las 3:00 de la tarde de ayer acudió a la sede de la PGR el gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, acompañado por su abogado Robert Valdez, luego de que el pasado miércoles se realizara un allanamiento en la Torre Diandy XIX, sede de las oficinas de la constructora brasileña. Los interrogatorios culminaron después de la una de la madrugada.



Durante el allanamiento del miércoles se recolectaron documentos y computadoras, en los que se presume que hay evidencias que sustentarán la investigación. De acuerdo a informaciones dadas por Odebrecht a Estados Unidos, en República Dominicana se habrían pagado sobornos por US$92 millones a funcionarios criollos para la adjudicación de obras de infraestructura.



Hasta la fecha han sido convocados dos empresarios y seis exfuncionarios vinculados a la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones y al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), para dar explicaciones sobre el proyecto del acueducto de la Línea Noroeste, quienes han asistido a la sede de la PGR en yipetas negras y con escoltas.



Odebrecht admitió el delito



Ayer en la noche el procurador, Jean Alain Rodríguez, reiteró que para el Ministerio Público es inaceptable que el gerente de Odebrecht en el país “pretenda la desvinculación ante esa confesión del delito”.



Rodríguez expresó, a través de la cuenta de Twitter de la institución, que Odebrecht y su representante tienen la obligación de colaborar con la investigación para identificar beneficiarios de soborno. “Odebrecht admitió a las autoridades de EEUU, Suiza y Brasil, que pagó US$92 MM para lograr contratos de obras del Estado del 2001 al 2014”, escribió. Dijo que usará todos los medios para que la empresa brasileña suministre toda la información requerida y reiteró que conducirá la investigación hasta donde deba llegar y que la misma no tiene ataduras ni límites.

Ozoria teme que no se castigue a los corruptos

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, se unió a las autoridades que piden dar respuestas certeras a los casos de corrupción. Indicó que siente temor de que no se castigue a los culpables en los casos de corrupción que están en manos de las autoridades. “Ese es mi temor, que haya algún arreglo por ahí para que no vayan a los tribunales o para que no se castigue a los culpables”, sostuvo Ozoria.