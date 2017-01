Juez de Lava Jato muere en accidente aéreo

20/01/2017 12:00 AM - AP

Río de Janeiro. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Teori Zavascki, uno de los más respetados en el país y quien tuvo un importante papel en la investigación de un sonado escándalo de corrupción, falleció en un accidente aéreo, informó su hijo. Francisco Prehn Zavascki escribió en su página de Facebook que su padre iba a bordo de la aeronave que se estrelló bajo la lluvia a las afueras de Paraty. Escribió: “Amigos, desafortunadamente mi padre iba en el avión que se estrelló. Recen por un milagro”. Posteriormente escribió: “Queridos amigos hemos recibido la confirmación de que mi padre falleció. Gracias por toda la fuerza”.



Un portavoz de la Corte Suprema dijo que Zavascki estaba en la lista de pasajeros pero no tenía más información.



La cadena de medios Globo citó a bomberos que dijeron que tres de las cuatro personas que iban a bordo de la aeronave fallecieron. No han sido publicados los nombres de los otros pasajeros.



Imágenes de la televisora Globo mostraban rescatistas sacando del mar parte de una pequeña aeronave blanca. No estaba claro de inmediato porqué chocó el avión. La muerte de Zavascki suscita preguntas respecto al futuro de una extensa investigación a un plan de sobornos de miles de millones de dólares, centrado en la empresa estatal petrolera Petrobras.



Aunque la investigación más grande en la historia de Brasil ha sido encabezada por un equipo de fiscales y el juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, Zavascki manejó casos que involucraron a políticos. Por ley, sólo la Corte Suprema puede decidir procesar o encarcelar a políticos federales. Más recientemente, Zavascki había estado revisando las decenas de acuerdos entre la fiscalía y acusados ejecutivos y exejecutivos de la empresa constructora Odebrecht, uno de los principales participantes en la confabulación de sobornos. Se esperaba que Zavascki decidiera en febrero cuáles acuerdos validar. La validación implicaría que los acuerdos serían públicos, lo que potencialmente implicaría a decenas de políticos en Brasil y varios otros países donde Odebrecht realiza negocios.