Las Águilas vienen de atrás y ganan el primero

Francisco Peña rompió un empate en la séptima entrada y Zoilo Almonte conectó un jonrón de dos carreras para conducir la primera victoria de las Águilas Cibaeñas en la Serie Final al derrotar 4-3 a los Tigres del Licey durante un partido celebrado ayer en el estadio Cibao de Santiago.



Las Águilas, que perdían 3-1 en el sexto episodio, igualaron el marcador a tres carreras gracias al palo de Almonte productor de dos carreras, mientras que en el séptimo, Peña le dio ventaja a las Águilas con la cuarta ante el relevista Austin Fleet (0-1), suficiente para que el equipo amarillo lograra su primer triunfo en una final invernal desde el 29 de enero de 2012 cuando lo hicieron ante los Leones 9-2.



“El equipo nuestro nunca se da por vencido. Tenemos que seguir jugando fuerte. Tenemos que salir mañana a jugar inning por inning. El Licey es un equipo de mucha tradición y con unas letras que pesan mucho al igual que el de las Águilas”, dijo Peña a la cadena de transmisión después del juego. Las Águilas, tras caer en el primer partido del Round Robin (27 de diciembre 4-1) llevan seis victorias en línea ante el Licey.



“Nos sentimos comprometidos. Esta es una final de muchas expectativas. El Licey es un equipo muy competitivo y no se le puede dar mucho chance”, indicó Almonte.



Nuevamente el relevo de las Águilas cumplió su cometido luego de que el abridor Chris O’Grady no pudiera pasar de las cinco entradas. Cinco relevistas se combinaron de apenas un hit. Juan Grullón (1-0) se llevó la victoria, mientras que Josh Judy se apuntó el salvamento, su séptimo y el número 22 de la temporada completa. A pesar de que se vendieron todas las taquillas, el estadio Cibao no se llenó a toda capacidad.



Las carreras



Las Águilas tomaron el control del partido en la misma primera entrada ante el abridor Johan Flande. Jonathan Villar abrió el episodio con un imparable al prado derecho y fue remolcado por un triple de Ronny Rodríguez también al jardín derecho. Luego, los Tigres igualaron las acciones a una carrera por bando en la apertura de la segunda entrada.



Diory Hernández produjo la del empate. En el tercer inning, los azules colocaron el marcador a su favor al producir la segunda carrera con rodado de Juan Francisco a la inicial. El Licey continuó su ataque ante el picheo amarillo en la quinta entrada, cuando con un out y hombres en tercera y primera, Rogers bateó un rodado de frente al siore (Villar), quien forzó a Francisco en la segunda, pero Rodríguez tratando de completar una doble matanza hizo un tiro desviado a la inicial, lo que aprovechó Navarro para anotar. En el sexto y con un out, Almonte pegó el jonrón ante Flande, mientras que en el séptimo, Peña selló el triunfo en el inicio de la final.