Michel Camilo: “La música te puede llevar a donde sea”

“La música te puede llevar a donde sea, es algo que acerca, tiene el poder de causar emociones de todo tipo, tanto violentas como románticas, hay que tener cuidado y responsabilidad como artista, porque es algo que compartes con el público y siempre tiene que hacerse con conciencia”. Así lo consideró el reconocido pianista dominicano Michel Camilo durante una conversación vía telefónica con elCaribe, en la que resaltó que tanto la formación como los estudios y la creencia religiosa influyen en el proceso de creación de la música y en el mensaje a llevar a la sociedad. En ese sentido, calificó como un asunto de conciencia que lo que se haga sea siempre con “cuidado y cariño.



“Yo siempre he dicho que la música es el lenguaje más íntimo del alma, es un lenguaje universal y lo tengo comprobado porque como viajo por el mundo entero constantemente y toco delante de muchas audiencias con las cuales a veces no tengo conocimiento del idioma. Sin embargo, me siento en mi piano y a través de las notas y el mensaje detrás de ellas me comunico con esa audiencia y al final de la noche me brindan el honor de una ovación y de pedir más”, dijo el jazzista, de 62 años. Continuó explicando que un músico es quien toca notas mientras que un artista toca el mensaje detrás de ellas y es eso lo que logra diferenciar a los intérpretes del arte en los escenarios y los lleva a conectar con la audiencia, sus reacciones, emociones y sentimientos.



Aconseja jazzistas de RD



Michel Camilo, quien ha sido merecedor de Grammy Awards y el Grammy Latino, entiende que el jazz en su natal República Dominicana se encuentra en un momento “increíble” y que ha progresado bastante en comparación a la época en la que él inició en la industria.



“Hay una generación de músicos de repente, joven y muy talentosa; con una capacidad brillante, y yo pienso que tiene un gran futuro. Creo que hay que seguir preparándose, no solo para el terreno local, sino también para el internacional, porque esa es la próxima etapa y creo que va a suceder porque ya en República Dominicana hay otro nivel de preparación y conocimiento”, dijo.



Camilo, quien durante su carrera artística ha grabado 24 discos, destacó su aporte al crecimiento del jazz en su tierra natal con la Beca Michel Camilo que otorga cada cuatro años y que ya ha graduado dos músicos, Javier Rosario, actualmente profesor en Boston, y recientemente Roger de la Rosa. Reveló que más adelante, probablemente a finales de este año, realizará la convocatoria para la tercera etapa.



“Creo que es un apoyo para todos nosotros, para el país. Al fin y al cabo esa es la vida, hay que guayar la yuca para lograr los éxitos, triunfos y logros”, indicó.



Próximos proyectos



Luego de haber estrenado el disco Spain Forever, junto a Tomatito (nombre artístico del guitarrista flamenco José Fernández Torres), siendo el tercero que graban juntos, y de ser nombrado por el Wiener Konzerthaus de la ciudad de Viena como Artista en Residencia para la temporada de conciertos 2016-2017, convirtiéndose en el primer dominicano en recibir dicha distinción, Michel Camilo emprenderá una gira a finales de abril por diferentes países de Europa, entre ellas Finlandia, Estambul, Ginebra, Lucerna, Alemania, Italia, Turquía, Bulgaria, Austria, Francia y otras.



Mientras tanto, el compositor se está enfocando en la composición de su nueva producción, su tercer concierto para orquesta sinfónica y solistas, que se estrenará en abril en el Orchestra Hall deDetroit. Según dijo, esta obra une sus dos mundos: el del jazz y el clásico. Lo denominó: Concierto Para Trío de Jazz y Orquesta Sinfónica.



La primera obra, Concierto para piano y orquesta número 1, recordó, ha sido tocada 107 veces con las grandes sinfónicas del mundo y la segunda, obra Concierto No. 2 para Piano y Orquesta “Tenerife”, 15 veces a nivel mundial.



También, la escuela donde estudió, Mannes Collegue of Music en Nueva York lo invitó a la celebración de sus 100 años, en la cual, además de su participación artística, recibiría el reconocimiento “Centennial Award”. Antes de retomar la gira con Tomatito, se presentará en San Francisco, California, en un tributo a Ernesto Lecuona sobre la película biográfica del intérprete y compositor cubano, Playing Lecuona (2015), en la que participa.



Según indicó el propio intérprete, el formato “Solo piano” es uno de los que conlleva más riesgos para cualquier artista, ya que es como “estar al desnudo con su instrumento”, pero, al mismo tiempo, le presenta el reto de una “completa libertad de expresión, matices y colores, y el acercamiento tan íntimo de él con su público”. El repertorio incluye piezas de varios de sus 24 álbumes.



Previo a las presentaciones en la República Dominicana, Michel Camilo actuará como solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Viena, dirigida por el maestro Wayne Marshall, en su segunda visita al Konzerthaus de Viena, donde interpretará su concierto número dos. Volverá a presentarse allí en mayo próximo con su Spain Forever completo.

“En Solo piano ofreceré un concierto muy yo”

El multipremiado jazzista actuará los días lunes 13 y martes 14 de febrero, en el Gran Teatro Regional del Cibao, de Santiago, y en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, en el marco de la gira que lo ha llevado alrededor del mundo. “Solo Piano” es un concierto que gusta mucho, y es muy íntimo al mismo tiempo, lo cual sorprende también, porque la gente no se espera la explosión de música que sucede en él. Muchas veces llegas y piensas que todo será balada, pero no, mi estilo es muy amplio y en realidad es un concierto lleno de colores, ritmos, sorpresas, texturas y emociones; es muy yo, y como vengo del Caribe tiene esa alegría”, indicó el compositor. Ambos conciertos se realizarán a beneficio de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.