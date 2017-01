Minerd aplicaría incentivos de hasta 32% por desempeño

El ministro de Educación anunció ayer la contratación de una firma consultora que habrá de realizar la esperada evaluación por desempeño docente, en momentos en que maestros de distintas localidades del país anuncian la paralización de la docencia en demanda de un aumento salarial.



Andrés Navarro dijo que aunque este año no habrá un incremento general de salarios para los maestros, la evaluación conlleva la aplicación de incentivos de entre un 17 a un 32 por ciento según la escala salarial de los docentes, en función de sus logros y resultados.



El funcionario también prometió el fortalecimiento y mejora de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) SEMMA, la aplicación de incentivos por distancia y la nivelación de los salarios de aquellos maestros que laboran en el nivel secundario y están nombrados como maestros de primaria.



Apela a la madurez de la ADP



Navarro dijo que es natural que el magisterio aspire a mejores condiciones salariales, pero explicó que tras estudiar las finanzas de la institución se determinó que no hay posibilidades de aplicar un aumento.



“Es natural que el magisterio siempre aspire a mejores condiciones salariales y eso es algo legítimo. En este caso, después de haber hecho un estudio financiero de la disponibilidad presupuestaria, hemos explicado públicamente que no podrá ser posible la aplicación de un aumento salarial general en este 2017. Sin embargo, hemos dialogado con la dirección nacional de la ADP que hay otros renglones del bienestar magisterial en el que podemos trabajar”.



En ese sentido, el funcionario se mostró confiado de que primará la madurez entre los miembros del gremio y logren comprender que deudas sociales acumuladas durante décadas no pueden solventarse en el corto plazo.



Crearán cuatro mesas de trabajo



Además de evaluar el desempeño de los profesores, e identificar sus fortalezas y debilidades, el ministro anunció durante rueda de prensa la creación de otras tres mesas de trabajo en coordinación con el sindicato de maestros en las que se abordará el establecimiento de un nuevo sistema de carrera docente, la evaluación de la jornada escolar extendida y el bienestar magisterial con una serie de medidas para garantizar buenas condiciones laborales para los maestros.



El funcionario entiende que con estas medidas se creará el escenario adecuado para poner en práctica las tres políticas tendentes a elevar la calidad educativa en el país, como son la formación docente; la aplicación del currículo por competencias y la gestión de centros educativos sostenibles.



Andrés Navarro explicó que la gestión de centros educativos sostenibles implica no sólo el trabajo y capacitación de los directores de escuelas en gestión escolar, sino también el involucramiento de los estudiantes en variables como la protección del medio ambiente, el reciclaje y manejo de desperdicios, la realización de jornadas de reforestación y un programa de energía eléctrica alternativa.



Con respecto a la aplicación del currículo por competencias, dijo que ello implica la transformación de liceos en politécnicos y el establecimiento de alianzas con los ministerios de Cultura, de Deportes, Salud y Medio Ambiente, así como con el Tribunal Constitucional que habrán de dar contenido a las ocho horas de clase a la tanda extendida.



“Estamos formalizando a través de estas mesas de trabajo el trabajo conjunto entre la ADP y el Minerd para crear las condiciones que garanticen que el desarrollo de estas tres políticas sea progresivo avance y en el marco de estos cuatro años de gestión, podamos lograr al final de este periodo evidenciar que hemos elevado sustancialmente la calidad educativa en el sistema”.



La comisión del Minerd en las mesas de trabajo estará encabezada por los viceministros Denia Burgos, de Asuntos Técnicos y Pedagógicos; Ramón Valerio, de Certificación Docente; Julio Santana, director de Gabinete y Vivian Báez, Directora de Recursos Humanos del área docente.



Mientras que, por la ADP estarán su secretario general, Víctor Rafael García; así como Primitiva Medina, Miguel Ángel Fernández, Francisco Herrera y Kenia Xiomara Guante.



Diagnóstico revela más de 13 mil problemáticas en escuelas del país



En los ocho encuentros regionales sostenidos entre el Ministro de Educación y la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) salieron a relucir alrededor de trece mil problemáticas que afectan los planteles de los distintos distritos escolares del país.



Deficiencias en el suministro de agua potable y saneamiento, filtraciones de techos, instalaciones eléctricas inadecuadas, falta de muros perimetrales, pintura, pisos, falta de áreas deportivas, comedores y laboratorios de informática, fueron algunos de los problemas expuestos por los maestros al funcionario durante estos recorridos.



Así lo informó ayer el ministro de Educación, Andrés Navarro, quien resaltó la creación de dos equipos designados para ir solucionando progresivamente estas problemáticas en orden de prioridades: uno técnico, que ejecutará acciones de mantenimiento y otro compuesto por ingenieros que se dedicará a las labores de reconstrucción, reparación y ampliación de escuelas.



“No hemos tenido descanso”



“No hemos tenido descanso. Nuestro equipo técnico a nivel nacional no ha tenido descanso desde entonces porque hemos estado trabajando a nivel nacional, escuela por escuela, en la medida que vamos avanzando para ir resolviendo los problemas. Son muchos los casos de los problemas que ya hemos resuelto. Pero hay muchos que todavía faltan por resolver, lo importante que debe ver el magisterio es si este ministerio se está moviendo para ir resolviendo esos problemas o está cruzado de brazos”, manifestó el funcionario.



Recordó que están en el proceso de traspasar el programa de construcción de nuevas escuelas al Ministerio de Obras Públicas, para ocuparse únicamente de las labores permanentes de mantenimiento de los viejos y nuevos planteles escolares y la adecuación de aquellas escuelas que aún no tienen la jornada escolar extendida.



Navarro expresó que un factor que ha retrasado los trabajos de mantenimiento escolar tiene que ver con los daños ocasionados por las lluvias de noviembre pasado, en donde resultaron varias escuelas afectadas y que no habían sido diagnosticadas con problemas.



“Este diagnóstico que han hecho los maestros, distrito por distrito, seccional por seccional nos ha permitido tener en poco tiempo ya un espectro de las problemáticas que tenemos que enfrentar y esperamos que las podamos enfrentar en coordinación de cada una de las directivas de la ADP”, manifestó.



Faltan por construir 10 mil nuevas aulas; espera estén listas en 2018



El funcionario reveló que todavía falta por construir alrededor de diez mil nuevas aulas, razón por la cual el ministerio ha dispuesto de una partida de RD$13 mil millones para acometer esa tarea.



“Esto tiene un predominio importante porque aún falta por construir más de 10 mil aulas y para que el proceso sea acelerado pasará al Ministerio de Obras Públicas, con la meta de que al final de 2018 tengamos ya la planta física necesaria para universalizar la tanda extendida en el país”, dijo.



Recordó que la institución cuenta con un presupuesto de RD$143 mil millones, equivalentes a US$3 mil millones, que representan el 25% del presupuesto nacional. De esos fondos, la mayor parte se destinará al pago de nómina personal administrativo y docente.

Maestros paran clases en reclamo de aumentos

En los últimos días, varias filiales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han estado realizando paros de la docencia en centros educativos, en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones. Las protestas se han producido en las provincias de Barahona, Pedernales, San Juan de la Maguana y en el municipio de Villa La Mata en Sánchez Ramírez, los cuales han sido respaldados por las corrientes magisteriales Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez.



Sin embargo, la acción ha sido criticada por el presidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), José Mármol, quien ha argumentado que con la suspensión de clases el sindicato de maestros viola de manera “flagrante lo acordado en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa”.