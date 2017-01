Santiago Casilla vuelve a los Atléticos con contrato por 2 años

OAKLAND, California, EE.UU.— Santiago Casilla no tiene resentimientos por salir de San Francisco. El relevista dominicano está enfocado en su segunda estadía con Oakland, el lugar en donde comenzó su carrera de Grandes Ligas.

"Los Atléticos tienen un gran lugar en mi corazón porque creyeron en mí desde el comienzo, cuando me firmaron, y volvieron a creer en mí para traerme de vuelta", dijo Casilla el viernes. "Me enseñaron disciplina, me enseñaron a jugar la pelota. Tengo muchas cosas que agradecerles a los Atléticos por llevarme por primera ocasión a Grandes Ligas".

Casilla volverá a cruzar la bahía para reintegrarse a los Atléticos mediante un contrato por 11 millones de dólares y dos años luego de siete temporadas con los Gigantes.

Si bien el derecho perdió su puesto como cerrador del frágil bullpen de los Gigantes a mediados de septiembre del año pasado, le da al manager de los Atléticos, Bob Melvin, algunas opciones de cómo utilizarlo. Casilla podría ser requerido para ayudar en la novena entrada junto al cerrador habitual, Sean Doolittle, mientras que Ryan Dull también se baraja como opción.

"Firmar a un relevista de últimas entradas con experiencia, que ha participado en varios juegos de Serie Mundial, le da variantes a nuestro bullpen, y obviamente lo hace mejor", dijo Melvin en un mensaje de texto. "Es una gran adquisición para el equipo".

Casilla recibe un bono de un millón de dólares por firmar. Se pagará dentro de los primeros 15 días después de que el contrato reciba la aprobación de la oficina del comisionado. El lanzador devengará un sueldo base de 4,5 millones de dólares esta temporada y 5,5 millones en 2018.

Puede obtener hasta 1,5 millones de dólares adicionales en bonos de rendimiento por juegos finalizados: 250.000 dólares cuando llegue a 35, 40, 45 y 50 encuentros, y 500.000 si arriba a los 55.

Casilla ha jugado toda su carrera de Grandes Ligas en el área de la Bahía; pasó sus primeras seis temporadas con Oakland.

La temporada anterior tuvo registro de 2-5 con 3.57 de efectividad y 31 salvamentos luego de compilar una foja de 4-2 con 2.79 de carreras limpias e imponer un récord personal con 38 salvamentos en 2015.

Sin embargo, Casilla dejó escapar nueve rescates, la cifra más alta de la Liga Nacional, y el manager Bruce Bochy no lo llamó en el noveno episodio del cuarto juego de la Serie Divisional ante los Cachorros el otoño anterior. Cinco relevistas dejaron ir una ventaja de tres carreras al permitir cuatro anotaciones, y los eventuales campeones se alzaron con una victoria de 6-5 en el AT&T Park.

"Para mí eso quedó en el pasado", dijo Casilla, quien también recibió interés en la agencia libre por parte de los Cerveceros, pero no así de los Gigantes.

Cuando Casilla llegó a Grandes Ligas por primera vez en 2004 con los Atléticos, se hacía llamar con el nombre de un amigo — Jairo García — aunque posteriormente dijo en una larga entrevista en español con The Associated Press que lamentaba mucho lo que consideró como un acto de desesperación. En ese entonces parecía la única forma de alcanzar su sueño de lanzar en Ligas Mayores. Y ni siquiera fue su idea, aunque no ha revelado quien lo planeó.