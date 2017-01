Westbrook dice se vengará con Zaza Pachulia

Russell Westbrook dijo que “tomará desquite”, de la dura falta que le hizo Zaza Pachulia en el segundo cuarto de la victoria 121-100 de Golden State Warriors sobre el Oklahoma City Thunder el miércoles. “Me pegó un poco duro”, dijo Westbrook. Pero está bien, voy a desquitarme”.

Faltando poco para el inicio del medio tiempo, Pachulia derribó a Westbrook, parecía estar empujando la pelota hacia la cara de Westbrook. El jugador de Oklahoma permaneció en el suelo sosteniéndose la cara. Pachulia recibió una falta flagrante 1 por la jugada, después de una revisión por parte de los oficiales.



Pero lo que molestó a Westbrook fue la reacción de Pachulia ante la falta. El pívot de los Warriors dio un par de pasos para pasar sobre Westbrook cuando el base del Thunder estaba en el piso. “No, no lo vi hasta ahora, pero no juego ese juego”, indicó claramente Westbrook. “Voy a desquitarme. No sé de qué manera, pero no entro en ese tipo juego”.



Los Warriors visitan al Thunder el 11 de febrero. “Pensé que era un buen robo, honestamente, porque tenía la pelota en mis manos”, señaló Pachulia. “Los árbitros la llamaron falta, no hay nada que puedas hacer, una falta es una falta. Si fue una falta dura, fue una falta dura”.