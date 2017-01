El Centro León premia el buen arte

Karol Starocean, Carlos De León y Ernesto Rodríguez conquistaron los premios de la versión 26 del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. La ceremonia de entrega de los reconocimientos fue celebrada en el Centro León. Mencía Zagarella, Elvin Díaz y Andrea Ottenwalder obtuvieron menciones de honor. Starocean fue premiada por la obra The Big Vaina. De León fue galardonado por El que puede, puede, y Rodríguez conquistó al jurado con Lamedoras de Diamantes. Los tres premios igualitarios consisten en RD$500,000 en moneda nacional y un diploma por cada artista.

Zagarella fue reconocida con una mención por la obra Truismos de 1988. Díaz fue reconocida con una mención por la obra Placenta. Ottenwalder fue reconocida con una mención por la obra Sin Título. De su lado, Norian Cruz fue merecedora del premio especial que seleccionó y otorgó el Museo Mémorial ACTe de Guadalupe, en coordinación con la Región Francesa de Guadalupe y la Embajada de Francia en República Dominicana. Thierry L’Etang, director científico del Museo Mémorial ACTe anunció la distinción que reconoce las series fotográficas de la artista, denominadas Aislamiento y Falto.



El acto de premiación fue encabezado por María Amalia León de Jorge, directora de la Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León, los miembros del jurado Alanna Lockward, Guadalupe Álvarez y José Roca; José Gómez, embajador de Francia en República Dominicana; Thierry L’Etang, director científico del Museo Memorial ACTe; Franklin León, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, y los representantes de las siete ramas de la familia León Asensio: Fernando Arturo León Nouel, Carlos Guillermo León Nouel, Guillermo León Herbert, Silvia Corrie León, Alfonso Aguayo León y Lidia León Cabral. “Hoy, noche de premiaciones, es también oportuno manifestarles al país y a su comunidad cultural, que la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, tenemos no solo el firme y sereno compromiso con la continuidad de este certamen, sino también la intención de hacerlo cada vez mejor y con mayores bríos, siendo más modernos y comprensivos con todos sus actores: artistas, conocedores, críticos, y sobre todo con el público general”, dijo León de Jorge durante el acto. En nombre del jurado, José Roca valoró como certera la decisión de introducir un modelo para el 26 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, que enfatiza el desarrollo de la obra -tanto en lo conceptual, como en lo museográfico- mediante el diálogo y el acompañamiento curatorial.



En representación de los artistas seleccionados, Andrea Ottenwalder expresó “una de las razones por las que me alegra tanto formar parte del Concurso, es no solo el haber tratado con tantas personas distintas y ver aspectos nuevos en las que ya conocía, sino el hecho de llegarme a conocer a mí misma, a entender, más que mis límites, mis capacidades y descubrir personas e instituciones que se preocupan porque las cosas cambien, y que trabajen con la cultura para esas transformaciones necesarias”.



Las obras premiadas se integran a la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales, que se exhiben en exposiciones permanentes y temporales nacionales e internacionales del Centro León.



El 26 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes cuenta con los auspicios de la Fundación Eduardo León Jimenes y Cervecería Nacional Dominicana.