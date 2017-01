Humor dominicano, un producto que se exporta a EE.UU., Puerto Rico y Cuba

El humor es considerado, por muchos de sus representantes en la República Dominicana, como “la válvula de escape frente a los problemas del país”, no solo haciendo uso de los acontecimientos locales para presentar una versión jocosa de los hechos, sino también a nivel mundial, convirtiéndose las propuestas de comediantes como Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Fausto Mata, Aquiles Correa, Carlos Sánchez y Phillip Rodríguez, entre otros, en un producto para exportar.



La lista de humoristas dominicanos con presencia en plazas internacionales se ha incrementado con los años al punto de que en su momento en Univision, Don Francisco tuvo en sus espacio constantes participaciones de comediantes locales como Jochy Jochy, Pachuco, Fausto Mata, Liondy Ozoria y hace poco apostó a la presencia del “Rey del trabalenguas”, Raymond Pozo en su debut en Telemundo.



La razón por la que se ha evidenciado un aumento de la presencia de humoristas dominicanos en plazas como Estados Unidos, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Europa, entre otras, algunos de ellos, la atribuyen al cine.



“Hay gente que dice: -Ustedes hacen un cine y un humor muy localista- pero es que a la gente no le interesa ver a un dominicano hablando inglés; la gente quiere ver a un dominicano hablando como dominicano, y a la gente de cada país hablando como se habla en su país porque son sus códigos. Lógicamente, hay cosas que uno trata de adaptarlas para que se entienda bien el chiste, hay que leer mucho el periódico del país, ver cómo se manifiestan y nutrirse de los códigos que ellos usan para que te entiendan y te acepten”, explicó “Boca de Piano”. Indicó que son las mismas películas y transmisión de programas locales los que han aportado a que el lenguaje que emplean empiece a conectar en esos países.



Para Manolo Ozuna, además de la expansión del cine dominicano, las redes sociales, el internet en general y los canales locales con transmisiones en otras naciones han ayudado a la expansión de los humoristas de manera individual.



Uno de los principales públicos es el boricua, según explicó Fausto Mata, quien presentó 22 funciones a casa llena en varias ciudades de Puerto Rico con la obra ¿Y la yola pa’ dónde va?, en la que también participa Aquiles Correa. “Lo interesante de eso es que no fueron presentaciones en expendios de bebidas, sino en los sitios de más niveles de ese país, las Bellas Artes. En esos viajes, más que dinero, uno lo que quiere es seguir proyectándose, que no solamente se conozca lo que hacemos aquí en nuestra República, sino llevar un pedacito de lo nuestro a los que no están y enseñarles a otros latinos lo que tenemos para que nos conozcan”, precisó.



Por otro lado, Manolo Ozuna reveló a elCaribe que tanto él, Fausto Mata, Aquiles Correa y Tony Pascual (Pachulí), firmaron un acuerdo con una productora, con la que tendrán mayores oportunidades de internacionalizar su humor y que incluye shows en Puerto Rico, Panamá y Costa Rica, entre otros territorios.



Aunque se asume que los humoristas se trasladan a otras plazas a llevar sus propuestas únicamente a las comunidades dominicanas, en especial en Europa, Puerto Rico y Estados Unidos, incluyendo la comunidad cubana, quienes simpatizan y apoyan los proyectos humorísticos dominicanos. Correa aseguró que esto ha permitido que Miami se haya convertido en un punto fuerte por la alta concentración de cubanos, así como Orlando, Florida, donde hay muchos puertorriqueños. Tienen una buena demanda en Nueva York por los dominicanos, y en Panamá.



Sobre la incidencia del humor dominicano en Puerto Rico, uno de los mercados que más apoya, Correa explicó que “Charityn se pegó allá con La Mosquita Muerta, un personaje humorístico, Freddy (Beras Goico) viajaba a presentarse constantemente, Julio Zabala tuvo mucho éxito, William Díaz en un momento fue figura principal de un programa semanal allá; eso puede ser o por la gran cantidad de dominicanos que hay allá o porque nos parecemos mucho. Pero, por ejemplo, Sanky Panky 1 fue un boom allá y abrió las puertas del cine dominicano y esa apertura ha llevado a que se conozcan algunos como Raymond y Miguel, Cheddy, y otros que quizás no eran figuras constantes allá”, sostuvo.



Por otro lado, consideró que los que tienen mayor incidencia, presencia a nivel internacional y un humor “más exportable” son “Los Reyes del Humor”, Raymond y Miguel, quienes en el 2016 realizaron una exitosa gira por Europa con su tour de 20 años, y con “Navidad y Año Nuevo Renovados USA”, por primera vez en esa temporada.

Resaltó que Carlos Sánchez “hace un humor más universal”, el de Irving Alberti lo describió como “genérico”, lo cual permite que sea más exportable, al igual que las propuestas de Pachulí y Boca de Piano.



Por otro lado, Juan Carlos Pichardo indicó que hay humoristas que la comunidad dominicana en el extranjero los busca por la popularidad que tienen en el país y por su humor dirigido a latinos y países de habla hispana.



Un punto importante, explicó, es que “cuando uno se va de gira tiene que adaptar el show, porque va a dirigirse a varios públicos y en ocasiones no sabe con qué se va a encontrar”.