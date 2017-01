La marcha de Babel

En la marcha de mañana hay cosas que se ven, cosas que no se ven y cosas que se sospechan. Y lo que se sospecha es que las cosas que no se ven son mayores que las que se ven. Que los organizadores originales digan que se reunieron con los partidos políticos de oposición para advertirles que no pueden cargar banderas ni hacer proselitismo y mucho menos protagonismo, parece un cumplido, o un chiste que de tan malo da ganas de reír. A quién van a convencer, después que la mayor agrupación de oposición hizo una declaración prácticamente asumiendo el liderazgo de la marcha Fin de la Impunidad. Ojalá y no pase nada, como dice el refrán.