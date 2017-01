La presa de Tavera y sus preocupantes desfogues

Un informe dado a conocer en fecha 6 de diciembre del presente año, por técnicos de la Academia de Ciencias señala que las inundaciones históricas y catastróficas en casi todo el país, acaecidas desde mediado de octubre y noviembre del año 2016, se debieron al agravamiento del deterioro de las cuencas hidrográficas. Y señalaron que la República Dominicana ha sufrido un deterioro progresivo y continuo de sus cuencas hidrográficas en las últimas cuatro décadas, por lo que los ríos han alcanzado niveles de degradación.



También citaron que cuando se originan fuertes precipitaciones por causa de la deforestación en lugares donde hay poca cobertura vegetal, las aguas lluvias caídas arrastran sedimentos y materiales granulares que bajan con gran velocidad, produciendo inundaciones, las cuales provocan grandes daños a las poblaciones.



Los constantes desfogues de la presa de Tavera resultan ya muy preocupantes, y un gran peligro para la población aguas abajo de esta importante obra hidráulica. Se hace impostergable buscar alternativas viables y sostenibles, ya que estos constantes desfogue traen al país pérdida de vida, de divisa cuando las plantaciones de guineo se pierden por completo por estas inundaciones, y ni hablar de las infraestructuras en sentido general.



Hemos citado muchos casos de desfogues a esta presa, uno de ellos fue el tercer desfogue de la temporada de lluvias durante los meses octubre y noviembre del pasado año, ordenado por el Comité de Presa y Embalse, la noche 27 de noviembre de este año 2016, debido a que ese embalse tuvo una entrada histórica de volúmenes de agua, al alcanzar 922 metros cúbicos de agua, originando un desfogando 300 metros cúbicos por segundo.



Estas inundaciones dejaron pérdidas en la región noroeste del país superiores a los cuatro mil millones de pesos en el sector bananero, según informó el expresidente de la Asociación Nacional de Bananeros (Adobanano). El señor Elso Rafael Jáquez, afirmó que en la Línea Noroeste, por inundaciones y la sigatoka, más de 173 mil tareas sembradas fueron afectadas de 368 mil que habían sembradas y dedicadas a la exportaciones y al mercado local, propiedad de pequeños y grandes productores de las provincias Valverde y Montecristi.



Una información publicada por el matutino elCaribe en su edición del jueves 12 del año en curso en su sección Panorama, página 15, titulada Vuelve temor por desagüe presa Tavera. La mañana del miércoles 11 de este mes que transcurre, se tenía cuatro compuertas abiertas, lo que provocó un aumento en el caudal del río Yaque del Norte, lo que necesariamente alarma a la población contigua a este peligroso río, debido a la gran sedimentación y desechos sólidos que tiene el mismo, y es que las autoridades no han realizado ninguna acción que vaya en auxilio de un río que languidece por su cauce, por más de 20 años no ha sido canalizado, no tiene doliente ni instituciones que se ocupen de un mantenimiento del mismo.



Ni hablar de las construcciones de presas que se debieron hacer muchos años atrás, tales como las presas de los ríos Bao y Jagua, así como en Río Grande para almacenar más de 50 millones de mc en Manabao y la Ciénaga, la presa de Bejucal en el río Guanajuma.



Es que hay que buscar alternativas para este terrible problema, y es que todos conocemos donde están los problemas. Por ejemplo, los ríos Gurabo, Guayubín y Amina son tres ríos que inundan la cuenca baja del Yaque del Norte, y también están en un abandono total, es importante construir las presas en estos dos últimos ríos citados.



Nos podíamos pasar largo tiempo citando alternativas para que eviten estas constantes inundaciones por los desfogues de la presa de Tavera, porque el complejo Tavera – Bao – López – Angostura no fue diseñado para mitigar inundaciones, por tanto no está en condiciones de controlar inundaciones, mucho menos en este tiempo que por efecto del cambio climático, tenemos periodos de muchas precipitaciones, aun fuera de temporada ciclónica, y para tratar de evitar estas inundaciones tendría que mantenerse los embalse de Tavera y Bao, con una cota inferior a 315 m.s.n.m y su nivel mínimo de operación es en la cota 310 m.s.n.m.



Si se operara así como citamos anteriormente para evitar inundaciones, el Acueducto del Cibao Central se vería seriamente afectado en virtud de que una de sus dos tomas en este complejo hidráulico está en la cota 319 m.sn.m., por lo que es obligatorio emplearse a buscar la forma de resolver este gran problema de los continuos desagües de la presa de Tavera.