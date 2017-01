Sánchez Roa: “Urge ley de agua, se desaprovecha 80%, mientras millares carecen del líquido”

El senador Adriano Sánchez Roa dijo que es urgente la aprobación de la ley General Agua y la actualización de las leyes subsectoriales, a fin de almacenar las aguas que se producen en el país, eficientizar su administración y uso para el ser humano, así como mejorar las cuencas y montañas de donde brota el preciado líquido.

Al citar los siete los factores limitantes, dijo que “De las aguas solamente se almacena el 10% en presas, reservorios, lagunas y otros; mientras que los Cambios climáticos caracterizados por sequías prolongadas y lluvias intensas con altísima pluviometría, fuera de los ritmos históricos, provocan daños incalculables, en vez de beneficios”

Sánchez Roa expuso en el Congreso Internacional organizado por el Consejo Directivo Para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (CODIREyMAPS), que dirige el ingeniero Horacio Mazara.

Señaló los perjuicios provocados por la creciente contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, debido a las aguas residuales provenientes de las industrias, de los agroquímicos y actividades domésticas, que no sólo producen daños sensibles al medio ambiente y la salud humana, sino que impiden la posibilidad de su uso.

Sánchez Roa, advirtió el uso irracional del agua en la agricultura, que se expresa en un escaso índice de eficiencia de apenas un 20%, y en el consumo humano este índice llega al 60%. Y donde la agricultura consume el 80% de la disponibilidad total del agua en el país, por lo que las pérdidas económicas son cuantiosas.

“El problema de los balances de la oferta y demanda de agua en las diferentes regiones del país, en una presión fuerte en alrededor del 68% de las demarcaciones provinciales (23 provincias), y en 6 de éstas, la disponibilidades de agua están por debajo de las demandas potenciales. En los casos del Gran Santo Domingo, Samaná, Hermanas Mirabal, San Cristóbal y Santiago, que padecen una escasez crónica de este vital líquido”, dijo.

Sánchez Roa se quejó de la escasa conciencia ciudadana, que provoca el uso indiscriminado de este vital recurso, y de manera particular la no comprensión de que el agua tiene en sí misma un valor económico, no sólo por los costos que implican los procesos de generación, almacenamiento, tratamiento y distribución, sino que es un componente básico en la mayoría de los procesos productivos.

“Y la carencia de marcos regulatorios modernos y acordes a la realidad social dominicana, que contribuyan al manejo integral eficiente del recurso agua, desde su generación hasta el uso, de acuerdo al orden de prioridades establecido en el Artículo 15 de nuestra Constitución”, indicó.

Sánchez Roa dijo que desde noviembre del 2008 ha estado presentando la ley de agua, vigente actualmente en la Comisión de medio ambiente del Senado; el proyecto de la descentralización de la administración del agua: el que impulsa de un Plan de obras de almacenamiento de agua, los cuales actualmente son objeto de estudio.

Recomendaciones:

La primera propuesta del senador Sánchez Roa es que el Consejo creado por el presidente Danilo Medina, expertos, las organizaciones de usuarios y los congresistas, produzca el marco jurídico que impida la pérdida de las aguas, la convierta en potable y asequible a todos los dominicanos.

“La ejecución de un Plan de construcción, rehabilitación y ampliación de obras hidráulicas, que posibiliten el incremento sustancial de la capacidad de almacenamiento de agua; además de un Plan de reforestación, mejoramiento y preservación de las cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas medias y altas”, dijo.

Sánchez Roa abogó por la descentralización de la administración de los sistemas de acueductos locales, como forma de agilizar y simplificar la solución de los problemas y necesidades locales de agua, para posibilitar la elaboración de planes que puedan dar respuestas a pequeñas demandas en estas comunidades.