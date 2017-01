Tómale el gusto a la comida picante

21/01/2017 12:00 AM - Ivelisse Santos

El picante está presente en muchas cocinas del mundo, ya sea en forma de salsas, de especias o de alimentos enteros -como la guindilla o el chile-. Es protagonista en diversos países, como México o Tailandia, cuya gastronomía no se entiende sin este toque especial.



La comida picante arrastra una cantidad de mitos. La ingesta de estos productos naturales trae consigo una sensación de ardor que, al ser fuerte y extraña en comparación con otros alimentos, asociamos a algo negativo, como si nuestro cuerpo se quemase con la sensación que sentimos en la boca.



No obstante, a lo largo de los años la comida picante siempre ha planteado sus dudas: ¿Es cierto que la comida picante puede ser dañina para nuestro estómago? ¿Hasta qué punto puede tener beneficios?, ¿Cuándo puede afectar nuestro sistema digestivo?



Otro de los aportes que ofrece la comida picante es en la prevención del cáncer, y así lo han demostrado unos científicos británicos que afirman que comer picante a diario podría ayudar a prevenir el cáncer, entre otras enfermedades, debido al componente que le da el sabor picante, que se llama capsaicina. Así, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la tasa de mortalidad por diferentes tipos de cáncer es menor en países culturalmente consumidores de picante en comparación con otros países con dietas diferentes. También, la comida picante es buena para el estómago, al contrario de lo que se suele pensar, que las comidas picantes pueden producir úlceras; actúan protegiendo el revestimiento del estómago y ayudando a prevenir contra el daño gástrico de las medicinas antiinflamatorias, beneficios de los que hay evidencias científicas que los demuestran.



El mito del poder adelgazante del picante se basa en su capacidad para estimular la circulación sanguínea, lo que provoca un aumento de la sudoración y, por lo tanto, el gasto energético metabólico se ve ligeramente aumentado, pero lo cierto es que estas reacciones corporales no son suficientes para poder afirmar que las comidas picantes adelgazan, o que son quema grasas.