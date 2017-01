Danilo dice hará inversión millonaria en el Sur; se reúne con productores de Azua, San Juan y La Vega

Azua.- El presidente Danilo Medina dijo que el Gobierno hará una inversión millonaria para reforestar la región Sur el país. Pidió a los campesinos comprometerse con la reforestación de la zona.

En su acostumbrada Visita Sorpresa de este domingo, el Gobernante estuvo en la cordillera central. Fue a las comunidades de Los Fríos y Los Montancitos, que hacen frontera con Azua, San Juan y La Vega.



Se reunió con productores estas tres provincias. Estos tuvieron la oportunidad de plantear las sus necesidades.



Producto de este encuentro, el Gobierno, junto a los campesinos elaborará un plan de recuperación forestal.



Gobierno hará inversión millonaria

“He sobrevolado toda la zona y es penoso lo que ha pasado”. “Es terrible la depredación que ha sufrido la montaña y eso no puede seguir”, expresó Danilo Medina.



Para recuperar la zona se debe hacer una inversión millonaria, que el Gobierno está dispuesto realizar. Requirió el apoyo de la población para lograr ese objetivo.



Producir en grande

En ese sentido, manifestó la disposición del Estado en ayudarlos con un proyecto en grande. Les habló de la posibilidad de poner a producir cerca de 100 mil tareas para que puedan producir y vivir con dignidad.



Dijo que mientras, los apoyará con subsidios para que abandonen el conuquismo.



De igual modo, con un plan de titulación de tierras. También, de atender

necesidades menores, como ambulancias, reparación de viviendas o autobuses para los estudiantes.



“Una vez que comencemos a hacer las inversiones, el que corte una mata, va preso”, advirtió Danilo Medina.



Proyecto de reforestación mejorará la zona



El proyecto de reforestación y agricultura servirá para proteger las cuencas de las presas Palomino y Sabana Yegua.



Explicó que sembrarán árboles maderables y frutales, todo para convertirlos en proyectos productivos. Para que la gente pueda vivir con dignidad de lo que produce la tierra.



Para seguir conversando sobre estas y otras necesidades, Danilo Medina formó una comisión. Esta volverá al lugar el jueves 26. Está presidida por el ministro de Agricultura.



Productores y exportadores



“Yo estoy aquí porque no quiero que la gente siga viviendo de una tarjeta solidaridad”, aseguró Danilo Medina. “Yo no quiero que nadie más me pida

tarjeta solidaridad. Yo quiero que ustedes produzcan lo que necesitan”, dijo el jefe de Estado.



En ese contexto, el presidente reiteró su criterio de que de nada sirve vivir en una jaula de oro con el estómago vacío. Exhortó a los campesinos

“Ya nada se pierde porque todo se exporta y yo quiero es convertirlos en exportadores, que vendan en dólar”. “Yo quiero convertirlos en clase media, para que sus hijos sientan el orgullo de vivir aquí también”, dijo.



Estrenando carretera



El presidente manifestó a la gente su alegría de haber llegado a la zona. “Quiero que sepan que yo me siento muy contento de estar aquí hoy. Yo nací en Arroyo Cano, pero nunca había venido a esta zona”, afirmó Danilo Medina.



“Me siento muy bien porque vine estrenando la carretera que hicimos desde Arroyo Cano hasta Montancitos”. Prometió también el arreglo de la carretera de Los Fríos para que la comunidad pueda tener mejor acceso.



También Arroyo Cano



En su visita por el Sur, Danilo Medina se detuvo en su tierra natal, Arroyo Cano, donde tuvo la oportunidad de conversar con sus compueblanos.



Le acompañaron en su visita sorpresa los ministros José Ramón Peralta y Ángel Estévez. De igual manera Francisco Domínguez Brito y Gonzalo Castillo.



Además los directores del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster y del IAD, Emilo Toribio Olivo. Asimismo, su asistente personal Carlos Pared Pérez.