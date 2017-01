Ministro de Trabajo: Comité Nacional de Salarios se reunirá próximo miércoles

Madrid.- El Comité Nacional de Salarios se reunirá el próximo miércoles con la intención de debatir una mejora salarial.



La información la dio a conocer hoy el ministro de Trabajo, José Ramón (Monchy) Fadul. Lo hizo en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.



Comité empoderado

Dijo que en estos momentos está empoderado el Comité Nacional de Salarios a instancia del sector sindical. Además, que se está discutiendo el reajuste o aumento salarial.



“Todos estamos conscientes de que hay una necesidad del aumento salarial porque va a dinamizar la economía.”

Informó que la próxima reunión será el próximo miércoles.



Informal vs. formal

Explicó que en el país se está registrando una deserción del sector laboral formal hacia el informal. Esto, debido a los bajos salarios.



“Cualquier persona en una economía informal vendiendo hasta chinas produce más que uno en la economía formal con salario mínimo”, afirmó Fadul.



Planteó que ante esta situación lo que el Gobierno busca es regularizar el sector informal. Indicó que para ello están trabajando en un proyecto que

estos trabajadores tengan seguridad social. Esto, debido a que el régimen

subsidiado contributivo en el sector informal no se ha podido aplicar en el

país.



Protección social



"Por eso se mandó una modificación de la ley”, aseguró. “Entonces

esas personas no tienen protección laboral ni social, ni seguridad", precisó.

Aseguró que el proyecto, que busca un consenso en cuanto a lo que pagarían estos trabajadores, está muy adelantado. Agregó que incluso ya se han reunido con centrales sindicales.



Enfatizó que Danilo Medina conoce la importancia de tener mejores salarios para los empleados y para las empresas.



José Ramón Fadul dijo que mientras sea ministro de Trabajo será protegida la cesantía.