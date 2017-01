Rafael Alburquerque favorece sometimiento si se prueba funcionarios recibieron sobornos

El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, dijo que favorece que sean sometidos a la justicia funcionarios y exfuncionarios si se comprueban que recibieron sobornos de parte de la empresa constructora Odebrecht.

Alburquerque, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró como un hecho positivo que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, haya logrado que los ejecutivos de la referida empresa se comprometieran a devolver al Estado dominicano 184 millones de dólares, es decir el doble de los 92 millones que habrían repartido en soborno.

Agregó que lo que no resulta prudente es que un caso de esa magnitud se pretenda politizar, y que se lleguen inclusive a nombrar a posibles inculpados cuando no se tienen las pruebas de lugar.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el reconocido jurista también es de opinión de que se debe continuar la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina debido a que una obra de esa envergadura no se puede dejar a media.

“Yo pido que se profundicen las investigaciones, reclamo eso, y lo digo incluso como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y si hay pruebas que se someta al funcionario que haya incurrido en ese desliz, o en cualquier acto de corrupción”, ratificó el exministro de Trabajo.

Criticó que se esté jugando a la percepción y señalando presuntos culpables para que luego cuando la justicia declara inocente a esa persona entonces comienzan a decir que ese poder del Estado no sanciona la corrupción porque está controlada por el Partido de la Liberación Dominicana.

“La inocencia se presume, yo no puedo acusar absolutamente a nadie, y yo he visto a los organizadores de la marcha adelantando nombres, bueno pero y por qué se adelantan nombres, vamos a esperar que la justicia investigue y decida, y sobre esa base el que resulte culpable que vaya preso, pero no juzguemos por adelantado”, razonó el reputado jurista.

Dijo que cuando se condena a alguien desde los medios de comunicación, sin dejar que la justicia actúe lo que se hace es que se politiza el caso y se pierde la oportunidad de hacer una investigación seria, responsable e imparcial.

“Y si se determina que hubo algún acto de corrupción, que hubo algún soborno, bueno se dice aquí están las pruebas y entonces usted va preso”, sentenció el doctor Alburquerque.

Argumentó que lo bueno es que el procurador general de la República pudiera obtener las revelaciones hechas por Odebrecht en Brasil y los Estados Unidos para contar con pruebas más específicas, aunque ya el funcionario ha dicho que todavía no cuenta con esas informaciones.

“Pero eso no quiere decir que se detenga la investigación, la investigación debe proseguir con los estudios de los documentos que ha entregado Odebrecht, con los que ha entregado el empresario Ángel Rondón, con las declaraciones de las personas que están siendo llamadas a la procuraduría para ofrecer sus testimonios”, acotó el ex vicepresidente de la República.

El doctor Rafael Alburquerque también se mostró de acuerdo en que para futuras obras la empresa Odebrecht sea inhabilitada y que si pertenece algún gremio empresarial que sea expulsada del mismo, tal y como lo han hecho en Perú y Panamá.