Acusan a Londres de ocultar falla en misil balístico

23/01/2017 12:00 AM - AP

Londres. El Gobierno británico está siendo acusado de ocultar el lanzamiento fallido de un misil balístico sin ojiva. El debate se produce antes de un debate en el Parlamento sobre si se debe reacondicionar el envejecido sistema de lanzamiento de misiles nucleares Trident.



La primera ministra Theresa May se negó el domingo a confirmar versiones de que fracasó la prueba de un misil británico Trident lanzado desde la costa de la Florida el año pasado.



En declaraciones a la BBC, May dijo que tiene total confianza en el sistema misilístico Trident, pero no confirmó ni negó una versión periodística de que fracasó el intento de lanzar el misil balístico, diseñado para cargar una ojiva nuclear.