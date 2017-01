Dos peloteros pierden la vida en sendos accidentes

La República Dominicana perdió dos jóvenes peloteros en diferentes accidentes de tránsito. Se trata de Andy Marte, de 33 años y Yordano Ventura, de 25. Andy Marte Hernández murió en un accidente en la carretera que une al municipio de Pimentel con San Francisco de Macorís, próximo a las 2 de la madrugada cuando el vehículo que conducía se deslizó y chocó contra una verja residencial. El jugador falleció en el mismo lugar del accidente.



En tanto que Yordano Ventura falleció mientras conducía su vehículo Wrangler JK, modelo 2016, por la carretera que comunica al municipio Bonao con la comunidad Juan Adrián.



Sepelio de Marte



En medio de una manifestación de dolor familiares, amigos y la comunidad deportiva despidió al pelotero Marte Hernández que fue enterrado en el cementerio municipal de Villa Tapia, en San Francisco de Macorís.



Marte Hernández, permanentemente viajaba a Pimentel donde construía un gimnasio deportivo.



Enmanuel Suárez, con quien andaba Marte Hernández, dijo que el pelotero no estaba en condiciones de conducir pero que se mostró en todo momento renuente a entregar la lleve del vehículo en el que se accidentó.

Andy dejó tres hijos en la orfandad.



Yordano Ventura



El vehículo en el que perdió la vida el lanzador de los Reales de Kansas City había sido modificado y le fue colocado neumáticos más grandes a los que trae originalmente de fábrica. Así lo informó el representante legal del jugador José Luis Rojas.



El cadáver del joven jugador fue llevado al Instituto de Patología Forense de Santiago para los fines correspondientes.



Al centro hospitalario se presentó el abuelo del pelotero, Raúl Hernández, quien expresó un profundo dolor por el deceso de su pariente.



Hernández exhortó a los jóvenes a apegarse a la vida y mantenerse serenos sin importar qué cantidad de dinero o cosas materiales posean.



“Estos muchachos se dejan cegar y se vuelven locos por dinero, eso no puede ser así, el dinero no lo es todo en la vida”, sostuvo.



El vehículo habría sido personalizado en la ciudad de Miami, donde además de los neumáticos le fueron hechos cambios en varias partes de la carrocería, interior, entre otras. Por la muerte del beisbolista fueron declarados dos días de duelo en el municipio de Las Terrenas, Samaná.

Presidente Medina expresa condolencias

El presidente Danilo Medina expresó a través de su cuenta de Twittter su más sincero pésame a las familias y relacionados de los peloteros fallecidos este domingo. “Un día muy triste para el deporte y el baseball internacional. Mi más sincero pésame a sus familiares y relacionados. Descansen en paz”. Agregó “hoy RD se viste de luto por las muertes de Andy Marte y Yordano Ventura, grandes deportistas que pusieron en alto la bandera nacional”.