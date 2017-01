Estado de carretera moverá a protestas

Las provincias Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde y Dajabón, en la Línea Noroeste, podrían quedar “cerradas” en los próximos días, en caso de que las autoridades no resuelvan el estado de la carretera por donde se mueve el 80% del banano orgánico que exporta el país. A las protestas podría sumarse también la provincia Puerto Plata, por la zona de la costa. La carretera inservible es la que comunica las comunidades La Peña-Guayubín, Martín García, Ranchadero, Las Matas, Derramadero y Copey. “Son unos 17 kilómetros que están en ese estado hace muchos años”, informó Enrique Pascual Carranza, director de Recursos Humanos de Plantaciones del Norte, S.A, en una visita realizada al periódico elCaribe, en la que expresó el sentir de otros representantes de empresas y de asociaciones que no estuvieron presentes en la entrevista.



“Es una carretera directa a Manzanillo, es la que va de Mao a Guayubín, en la provincia Montecristi. En el año 2007 empezaron las primeras quejas porque en 20 años ningún gobierno la había tocado. Cuando el presidente Danilo Medina era secretario de Estado prometió arreglar la vía de comunicación. Varias veces hemos ido a reuniones del más alto nivel del Ministerio de Obras Públicas, junto a miembros de las comunidades afectadas y sindicalistas”, pero no ha pasado nada positivo, aseguró.



“Ha habido mil promesas, pero todas incumplidas. Realmente entendemos que el presupuesto a nivel de obras está complicado. Cuando he visto el presupuesto del año me doy cuenta que no se ha contemplado la carretera y es una obra de alta prioridad para la producción agrícola y para el sustento de muchísimas personas de toda la región”, indicó.



Dijo que las comunidades se están poniendo de acuerdo para hacer una acción que sería grave. “Se cerrará prácticamente el norte completo. Ellos cerrarían en Copey, por lo cual ya no podrían pasar las cargas hacia Manzanillo; cerrarían la carretera costera y cerrarían en Navarrete; Santiago Rodríguez y cerrarían en Mao. Se ocasionaría un caos en cuatro provincias del país”, advirtió, mientras mostraba fotos y videos que explicaron mejor lo que estuvo narrando.



“Lo harán, porque en busca de una solución están involucrados legisladores de las provincias afectadas. La idea es que haya atención y eso implica sumar a más senadores, diputados, gobernadores y otras autoridades y a más provincias”, planteó Carranza.

El reclamo incorporaría un conjunto de sectores

La fecha del cierre de las cuatro o cinco provincias a través de protestas podría darse un día lunes de los que vienen. Por la carretera Mao-Guayubín tienen que transitar no solo los bananeros, sino también vehículos de una empresa de gaseosas y de negocios de otra naturaleza. Es la única vía que tienen para llegar a sus centros de operaciones. En la zona bananera del noroeste del país hay muchas fincas certificadas como Fairtrade.