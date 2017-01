Fortunato: “Esta historia no está concebida como un producto”

El documentalista dominicano René Fortunato ha decidido abandonar su zona de confort e incursionar en el género de la ficción pero sin abandonar la línea patriótica de los siete largometrajes históricos que ha dirigido. Patricia: El regreso del sueño es la película que el cineasta de 58 años estima se podría estar estrenando en septiembre y la cual, actualmente en la etapa de postproducción, fue rodada en Santo Domingo, La Vega, San Pedro de Macorís y Nueva York.



“La principal característica de esta historia es que no está concebida como un producto para el mercado, sino como una propuesta para la sensibilidad del dominicano. Más que una historia de amor a la mujer, es a la patria; esta mujer digamos es una alegoría a la patria, por eso se llama Patricia”, explicó a elCaribe.



La propuesta cinematográfica protagonizada por Amauris Pérez y Stephany Liriano, según dijo Fortunato, presenta lo que el también comunicador entiende que debe ingresar al cine dominicano y resaltó que, además, le da la oportunidad a talentos locales que están en la industria del séptimo arte nacional pero no son reconocidos.



“La idea de hacer una película sobre los sentimientos de la nacionalidad la tengo desde antes de los documentales, pero empecé en ese género antes de que existiera la Ley de Cine y antes de que mucha gente aquí pensara en hacer cine por lo que no se habían reunido las condiciones hasta ahora” indicó el autor del libro La Democracia Revolucionaria (2010). “En esta película he tratado de competir conmigo mismo y superar lo que ya he hecho”, agregó.



El elenco lo completan Mario Núñez, Miguel Ángel Martínez, Geisha Montes de Oca, Gaby Desangles, Johnnie Mercedes, Augusto Feria, Alfonsina Bencosme, Miguel Pérez Santana, Raymundo Ortiz, Víctor Pinales, Indhira Whu, Miguel Ángel Lendor, Danilo García, Billy Martin, Reyna Acosta, Carlos Fondeur Henríquez, Fifi Almonte, Aquiles Julián, Danilo Rodríguez Fernández, Mercedes Ligia Pereyra y Gustavo Arias.



Sinopsis



Según explicó el director René Fortunato, “Patricia: El regreso del sueño” es la historia de Juan Carlos (Amauris Pérez) quien luego de vivir durante varios años en Nueva York regresa a su país natal a casarse con su novia Nereyda (Geisha Montes de Oca) pero se encuentra con que ella tiene otros planes que no lo incluyen. La nueva realidad del joven lo lleva a cuestionar su estadía tanto en la República Dominicana como en Nueva York y es luego cuando conoce, en Santo Domingo, a Patricia, interpretada por Stephany Liriano, se enamora de ella e inician una relación que los lleva a vivir juntos.



“Patricia: el regreso del sueño, es la historia de una persona que regresa del sueño americano, algo común aquí que muchas personas se van a Estados Unidos tras ese supuesto sueño que es de una mejor vida, un nivel más alto, etc. Este ciudadano dominicano que regresa y trata de reinsertarse a la sociedad de su país se encuentra con una serie de obstáculos que le permiten apreciar un conjunto de situaciones de la dominicanidad, del país y de su mente planteada en una historia de amor”, indicó Fortunato.



Agregó que cuando la feliz pareja ya vive junta, la situación económica se deteriora, surgen contradicciones entre ellos y ella lo abandona. “Estimulado por su amigo Toribio, decide viajar al Cibao para tratar de convencerla para que vuelva con él. Ese viaje lo llevará a descubrir aspectos, expresiones y situaciones de su patria, que él desconocía o que había olvidado y del que regresa a Santo Domingo sin su amada”, dijo.

Banda sonora con ritmos tropicales

La primera película de ficción del cineasta René Fortunato, quien ha presentado documentales como Abril: La trinchera del honor y la trilogía Trujillo: El poder del jefe, cuenta con una banda sonora dirigida por Missael Mañón, bajo la supervisión del maestro Ramón Orlando, quien además es el intérprete de uno de los temas musicales originales de la producción. La música orquestal incluye temas de Wilfrido Vargas, Yovanny Polanco, Raulín Rodríguez y El Poeta Callejero, entre otros. La grabación y mezcla de la música orquestal se hará en un estudio de grabación de Los Ángeles, California, mientras que el diseño de la banda sonora de la película, con efectos especiales incluidos, se realizará en Suramérica.

Ficha técnica

1. Nombre: Patricia: El regreso del sueño

2. Género: Romántico

3. Protagonistas: Amauris Pérez y Stephany Liriano

4. Posible estreno: Septiembre

5. Música: Missael Mañón

6. Locaciones: Santo Domingo, La Vega, San Pedro de Macorís, Nueva York