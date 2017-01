Hollywood teme por la diversidad tras la partida de Obama

La Paz. Barack Obama dejó de ser presidente de Estados Unidos este viernes. El magnate Donald Trump se ha convertido así en el nuevo inquilino de la avenida Pennsylvania 1600 por los próximos cuatro años. En su último discurso, el primer presidente negro en la historia de EE UU abogó por el mejoramiento de las relaciones interraciales, la inmigración y el avance por la lucha contra la discriminación, entre otros temas.



En una línea similar, se pronunció Michelle Obama en su despedida: “La diversidad no es una amenaza, es lo que somos”.



El cine también se despide del expresidente a su modo, homenajeando su formación y la ideología que lo vio crecer, antes de su posesión como una de las principales figuras políticas del mundo, en tres filmes sobre su vida:



La película de Damien Dematra estuvo rodeada de polémica durante su estreno ya que narra la infancia del mandatario en Yakarta, Indonesia, y sus primeros contactos y encontronazos con otras culturas y religiones entre 1967 y 1971. El filme mezcla datos históricos, recuerdos familiares y de amigos, además de escenas de ficción para contar la historia de “bravura, humanidad y dignidad” que vivió en su infancia el pequeño Obama.



En 1992, Barack Obama se casó con Michelle Obama. Tres años antes tuvieron su primera cita, en la que asistieron a una exposición. Vieron una película de Spike Lee, tomaron una copa y un helado mientras hablaron de sus vidas, de sus ambiciones y de sus temores.



Sin duda, recuerda el último discurso del mandatario, en el que agradeció a la primera dama por los últimos 25 años: “Has sido no solo mi esposa, sino mi mejor amiga. Asumiste un rol que no te fue pedido y lo hiciste con gracia y estilo y buen humor. Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país”. Antes de Obama estaba Barry.



Así lo llamaban sus amigos. Es la historia del joven que se convertiría en el presidente 44 de EE UU y quien cursó su último año de preparatoria en Columbia, en Nueva York.

El filme, producido por Netflix, se sitúa en 1981, cuando Estados Unidos pasaba por una ola de crímenes y un ambiente cargado de tensiones raciales. Es la historia de un hombre joven, con una madre nacida en Kansas y un padre oriundo de Kenia, que batalla contra los mismos problemas que su país acarrea 35 años después.



El ascenso de Obama al poder también ha sido una victoria para las minorías, retratadas en el cine de Hollywood. La industria buscó más inclusión, trato justo y más diversidad en la pantalla. Ese sector ve sus logros amenazados por la era Trump, en la que no se acepta la crítica al poder y prima una retórica intolerante.