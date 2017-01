Cuando los ronquidos se convierten en un peligro para la salud

Los ronquidos se definen como el ruido que se produce en la respiración durante el sueño debido a la vibración de las estructuras de la garganta y la turbulencia generada por el aire al circular por una vía respiratoria estrechada. Aunque es molesto y tiene graves consecuencias en la convivencia, el ronquido no constituye en sí mismo una enfermedad, sin embargo, indica un trastorno respiratorio, en razón de que el aire no está pasando de manera adecuada, explica el director de Respimed y miembro de la Academia Dominicana de Medicina del Sueño, el otorrinolaringólogo, Luis Felipe Encarnación.



El doctor alerta que este impedimento del paso del aire puede llegar a ser tan severa que se produce una enfermedad llamada apnea obstructiva del sueño, en la que ocurren paradas respiratorias que disminuyen el nivel de oxígeno en la sangre obligando al corazón y al sistema cardiovascular a trabajar más para suplir las funciones del cuerpo. Con esta patología, la persona experimenta despertares repetidos que afecta su descanso y lo lleva a tener somnolencia durante el día.



La apnea obstructiva del sueño es la primera causa de hipertensión arterial y otras enfermedades, reveló un estudio publicado en la revista Sleep. Se determinó que quienes la padecen en grado severo se enferman ocho veces más y tienen una mortalidad de causa cardiovascular cuatro veces superior a las personas que no roncan.



Este problema aumenta los casos de depresión, ansiedad, disfunción eréctil, obesidad y diabetes. Incluso, se ha señalado una asociación con enfermedades de la vista y del hígado, ya que el oxígeno es imprescindible para la vida, destaca Encarnación.



Causas



Los motivos de los ronquidos pueden deberse a un tabique nasal desviado, nariz congestionada, adenoides y amígdalas muy grandes, paladar blando y úvula engrosados, lengua muy grande, alteraciones de la forma de los huesos de la cara, la posición de los dientes, cuello muy grueso, tumores de la faringe o de la laringe e hipotiroidismo, expresa el otorrinolaringólogo.



Convivencia



“Casi todos hemos vivido la desagradable experiencia de tener que dormir con una persona que ronca. Sabemos lo difícil que es tirarse a la cama a descansar y sentir ronquidos tan intensos que aveces alcanzan los 90 decibelios, que equivale al ruido del motor de un camión en marcha”, describe el experto en medicina del sueño.



Encarnación manifiesta que surgen sentimientos mezclados, como angustia; ira, porque no deja dormir al otro, (aunque reconoce que no es su culpa); frustración por las horas de sueño perdidas y su efecto en sus labores del día siguiente.



“Esto produce un estado psicológico que induce a problemas de pareja y trastornos de la salud mental como la depresión y la ansiedad”, puntualiza Encarnación.



Diagnóstico



Para el diagnóstico, según Encarnación, el otorrinolaringólogo debe hacer la historia clínica para discernir el impacto que tiene el ronquido en su salud y la presencia de otras patologías que pueden producir o empeorar esta condición.



Luego, se realiza un examen para detectar qué es lo que produce la obstrucción para llegar a corregirla.



Durante el proceso, se pueden indicar radiografías, tomografías o endoscopías. para valorar la forma del tubo respiratorio y la presencia de anomalías estructurales, indica el doctor.



Cabe mencionar, que el estudio principal para analizar los cambios que se producen en el funcionamiento del cuerpo durante el sueño se llama polisomnografía, y consiste en dormir por una noche en una unidad especial llamada Laboratorio del Sueño.



En este estudio se registra, mediante electrodos aplicados al cuerpo, el electroencefalograma, el electrocardiograma, el movimiento de los ojos y de las extremidades, los movimientos respiratorios y los niveles de oxígeno, destaca el especialista.



En la unidad de sueño del centro al que pertenece Encarnación, durante este procedimiento se monitorea el sueño del paciente durante la noche con computadoras y cámaras de visión infrarroja especiales.



Entonces, los hallazgos de la historia clínica y el examen físico son utilizados para redactar un informe y dar las recomendaciones pertinentes.



Consejos



Encarnación aconseja un cambio en el estilo de vida, como suprimir el tabaco, ya que inflama las vías respiratorias y las hace mas estrechas; evitar el alcohol y los sedantes, porque relajan los músculos que mantienen la garganta abierta y deprimen el centro respiratorio en el cerebro, empeorando los ronquidos y las apneas; ejercitarse; evitar los atracones de comida por ser un limitante en el desplazamiento del diafragma, y con ello, restringe la respiración.

Solución según la intensidad de los ronquidos

Existen numerosas opciones para mejorar los ronquidos, sin embargo, va a depender de la intensidad del problema detectado mediante el estudio del sueño. La pérdida de peso, en algunos casos, puede ayudar a desaparecer los ronquidos, asegura Encarnación. También, sostiene que se utilizan “aparatos orales de adelantamiento”, como prótesis de plástico, aparato usado para echar hacia adelante la mandíbula y la lengua ampliando el espacio posterior en la garganta y reduciendo la obstrucción del aire. En caso de que el otorrinolaringólogo detecte alguna anomalía estructural de la vía respiratoria puede sugerir una cirugía para la vía respiratoria superior. “Existen más de 30 procedimientos que se pueden hacer, siendo el más frecuente la UPPP o uvulopalatofaringoplastia, más, amigdalectomía y la cirugía nasal. Hay que resaltar que no todos los casos se pueden operar, y que si no se seleccionan bien, muchas cirugías pueden fracasar en la obtención de los resultados esperados y que el paciente vuelva a roncar”, dice el especialista. Para el doctor algunas personas roncarían con menos magnitud si aprendieran a respirar por la nariz, y también sugiere a los que roncan utilizar bandas elásticas para mantener la boca cerrada mientras duermen; sin embargo, dice, esto no funciona para todos, algunos puede que empeoren al hacerlo. Asimismo, explicó que una solución podría ser dormir de lado, ya que al hacerlo boca arriba la lengua cae hacia atrás y produce el atasco. Existen almohadas y cojines para auxiliar en este proceso. Se pueden usar sprays de garganta, aquellos que son elaborados con aceite, porque cubren los tejidos blandos y disminuyen la tensión superficial de las secreciones que tienden a cerrarla y que facilitan la vibración. El experto señala que estas sugerencias son un soporte, no una cura.

Evaluación

Patología

