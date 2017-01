Las Terrenas llora a Yordano Ventura

Abra Grande, Las Terrenas, Samaná.- Los residentes de Las Terrenas aún no se reponen de la muerte del lanzador Yordano Ventura, quien falleció en la madrugada del pasado domingo. Momentos de dolor vivieron los cientos de personas que acudían a darle el pésame a sus familiares. A un lado del féretro, su madre Marisol Hernández de Anderson, lloraba incesantemente la pérdida de su hijo, mientras era observada por un grupo de niños pertenecientes a la liga de béisbol Los Kelly, la misma donde Ventura comenzó a dar sus pasos rumbo al profesionalismo.



“Mi hijo era todo para mí”, eran de las pocas palabras que pronunciaba su madre. Esta escena se daba dentro de la residencia donde era velado Ventura. Afuera, residentes de esta comunidad se mostraban aún más sorprendidos por la irreparable pérdida del pitcher de Kansas.



“Era un muchacho muy complaciente. Era querido por muchos aquí. Será recordado para siempre por todos nosotros”, dijo Raúl Hernández, abuelo materno de Yordano. Ventura falleció en horas de la mañana del pasado domingo tras sufrir un accidente en el vehículo en el que se transportaba en la comunidad Juan Adrián, Bonao. Al velatorio asistieron jugadores de las Águilas Cibaeñas, los Tigres del Licey y Leones del Escogido, quienes expresaron su pesar por el deceso del joven lanzador de 25 años. Por las Águilas estuvieron presentes Ángel Franco y Orlando Calixte, así como su presidente Winston –Chilote- Llenas. Por los Tigres acudieron Emilio y Jorge Bonifacio, Alfredo Fígaro, Juan Jaime, Nomar Mazara, el dirigente Audo Vicente y Tony Fernández, mientras que por los Leones dieron el pésame a los familiares de Ventura Rubén Sosa y Fernando Rodney.



“Perdimos a una joven vida con un futuro asegurado. Esta es una profesión corta. El tiempo y el talento que Dios nos ha dado hay que aprovecharlo, pero la vida debe ser llevada a un compás diferente. Yordano tenía todo un futuro por delante, pero el destino se lo arrebató”, expuso Llenas. Manifestó que los accidentes que le han costado la vida a peloteros dominicanos en los últimos años han sucedido no estando dentro del terreno de juego en la pelota invernal. “La Major League debe recibir este mensaje, un mensaje triste y trágico. Cuando se pase balance, la mayoría de los muchachos que se ven envueltos en este tipo de accidente no están jugando activamente. A esos muchachos hay que tenerlos en un ambiente controlado, en un ambiente de disciplina”, indicó Chilote.



Durante el velatorio también hicieron acto de presencia Adalberto Mondesí compañero en los Reales, así como prospectos que se encuentran recluidos en la academia de esa organización en el país. El destino de los casi 20 millones de dólares restantes del contrato de Yordano con Kansas dependerá muy probablemente del examen de toxicología, publicaron medios norteamericanos. El acuerdo quedaría totalmente garantizado si se determina que la muerte de Ventura fue accidental. El dinero iría a los familiares, mientras los Reales recibirían un reembolso por la compañía aseguradora del contrato.



Choferes asignados



De su lado, Rodney indicó que con la partida de Ventura, se pierde uno de los talentos más promisorios de las Grandes Ligas. “Espero que esto sea un ejemplo para todos esos jóvenes que hoy en día a veces tomamos las cosas de una manera no conveniente. Hay que establecer una cláusula para evitar que tipo de sucesos como el que se vieron envueltos Ventura y Andy Marte sucedan. Una vía es que en sus contratos se les exija tener un chofer permanente para que este tipo de situación no ocurra”, dijo Rodney.



Yordano, a quien le apodaban Yafelín o Bellón, dejó en la orfandad a una niña de tres años que procreó con Ángela Martínez, quien reside en Orlando, Florida. “Fue grandioso dentro de sus capacidades. Fue el mejor padre para su hija. Siempre estaba pendiente a ella. Se preocupaba en todo. Siempre la llamaba”, dijo Martínez. Anoche estaba prevista la llegada de una comitiva de Kansas City, encabezada por su presidente, Dan Glass; el gerente Dayton Moore, así como el mánager Ned Yost. También los jugadores Eric Hosmer, Salvador Pérez y Alcides Escobar, entre otros. El sepelio de Ventura será hoy a las dos de la tarde en el cementerio La Playa.