24/01/2017 12:00 AM - Leo Hernández

No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, dice con mucha propiedad nuestra gente del pueblo, lo que bien viene a cuento con lo que podría ocurrir a quienes se han pasado mucho tiempo como en la fábula del lobo y Caperucita, repitiendo con tanta insistencia que “ahí viene el lobo, ahí viene el lobo” y no llegaba, por lo que creció la creencia de que éste (el lobo) no existía en verdad, y cuando llegó nadie puso caso a la advertencia, lo que facilitó que se comiera a Caperucita. Esto, a propósito del sonado caso sobre los alegados sobornos que la firma brasileña Odebrecht ha confesado que entregó a funcionarios de varios países del área, y que figuras y entidades de la denominada Sociedad Civil han tomado como estandarte para resaltar su lucha contra la corrupción y la impunidad. ¡Je, je, je...!



En la Celac



A partir del fin de semana último, la zona turística de Bávaro, Punta Cana, se ha convertido en centro de atención política internacional, preparándose para reunir a 14 presidentes, 3 vicepresidentes, 2 primeros ministros, 30 cancilleres y 4 primeras damas, así como delegados de los equipos técnicos coordinadores que trabajan en los contenidos de lo que será la Declaración Política de Punta Cana y otras 20 declaraciones especiales sobre temas de interés común para las 33 naciones que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), todo en el marco de la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del organismo regional. En el área, hay una intensa actividad y un movimiento récord de periodistas y medios en procura de cobertura al cónclave. En esta Cumbre, la República Dominicana traspasará la Presidencia pro tempore de la entidad a El Salvador, luego de un año de ejercicio. Las evaluaciones que hacen las delegaciones al trabajo desarrollado por el país desde la dirección de la Celac otorga una buena calificación a las autoridades dominicanas, que están muy satisfechas de la labor realizada. Un virao para Miguel Vargas Maldonado…