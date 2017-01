Miguel Vargas pasa balance a presidencia Celac

24/01/2017 12:00 AM - Natalí Faxas

Bávaro. República Dominicana cierra ya un año ante la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Celac, con 19 declaraciones especiales, además de la Declaración Política de Punta Cana, que comprometerán en temas muy específicos a la región latinoamericana y del Caribe. Parte del balance de este 2016 con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en palabras del canciller dominicano, ha sido un avance en materia de inversión, comercio y cooperación. Todavía el Ministerio de Relaciones Exteriores no mide el gasto en que incurrió el Gobierno por esta Presidencia Pro Tempore que el miércoles, con la presencia de 11 presidentes y durante la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Celac, pasará a El Salvador.



“Nos hemos (República Dominicana) convertido en ese interlocutor, en el socio colectivo más importante, hemos avanzado no solo en materia de inversión de comercio, sino también de cooperación en diferentes vertientes”, resaltó Miguel Vargas Maldonado en una breve rueda de prensa ayer. Hoy en horas de la mañana se realizará la XIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Celac. Pero será a las 7:00 de la noche cuando inicie formalmente la V Cumbre de presidentes con un acto que será encabezado por el canciller Miguel Vargas Maldonado. “En el marco de la Celac hay decisiones colectivas. Evidentemente el presidente (Medina) tiene su propuesta que la va plantear en la cumbre y ya conocerán en sus discurso”, se limitó a contestar Vargas Maldonado sobre los temas que en agenda tiene programado impulsar el país como anfitrión. El presidente Medina hablará durante la plenaria de esta Cumbre, mañana en la mañana.



Hoy están llegando nueve presidentes a República Dominicana, desde las 11:00 de la mañana. Raúl Castro, de Cuba, arriba al Aeropuerto Internacional de Punta Cana entre 11:30 y 1:00 de la tarde. Nicolás Maduro, de Venezuela, llegará entre las 2:00 y 3:00 de la tarde, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se espera después de las 6:00 de la tarde y Rafael Correa, de Ecuador, estará arribando a las 4:55 de la tarde. También viene hoy Evo Morales, de Bolivia; y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, según confirmó la Cancillería.



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llega mañana mismo. La presidenta Michelle Bachelet, canceló su participación por la ola de incendios forestales que afecta Chile en estos momentos, mientras que el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, tampoco vendrá por razones de agenda. Argentina será representada por su ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, y las delegaciones de Brasil, Perú, Bahamas y Santa Lucía estarán representadas por viceministros. Desde el pasado sábado y todavía ayer en esta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en el complejo hotelero de Barceló Bávaro, el trabajo estaba concentrado en las comisiones técnicas que trabajan los documentos que los presidentes, cancilleres y jefes de delegaciones firmarán. Hoy desde las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde los cancilleres discutirán en la XIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores esos documentos, que son la Declaración Política de Punta Cana, el Plan de Acción Celac 2017 y 19 declaraciones especiales.



En esas declaraciones especiales se firmarán dos relacionadas con Cuba y Estados Unidos: La devolución de Guantánamo a esa isla y otra sobre la necesidad de ponerle fin al bloqueo que desde la década de los 60 ha afectado a Cuba. También en agenda de declaraciones especiales está la migración, la problemática de las drogas, la seguridad alimentaria, desarme nuclear, la promoción de la igualdad de género, y el financiamiento para el desarrollo. Aunque los temas de la crisis política y económica en Venezuela y el proceso de paz en Colombia no están en agenda, ambos asuntos podrían ser abordados en el marco del organismo conformado por los 33 países de la región.



Paso de mando a El Salvador



Mañana cerrará el evento con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana a El Salvador. A propósito, el canciller Miguel Vargas y su homólogo salvadoreño, Hugo Martínez, sostuvieron un encuentro de trabajo “para abordar la transición”, confirmó Martínez. El Salvador, a manera de preparativo, ha estado teniendo encuentros para asesorías con los países que ya fueron presidentes de la Celac, incluyendo República Dominicana. La realización de esta cumbre se remonta a más de 60 de montaje e involucra a más de 1,200 personas en toda la logística, incluyendo seguridad y transporte.

RD quiere afianzar las relaciones con Trump

Al preguntarle sobre lo que espera la Celac del recién asumido presidente estadounidense, Donald Trump, el canciller dijo que de manera particular, República Dominicana quiere afianzar esas relaciones con Estados Unidos y su nuevo presidente. “Vamos a esperar. Creo que es un proceso. Se acaba de instalar este Gobierno con el que República Dominicana tiene excelentes relaciones políticas y comerciales. Además, es nuestro principal socio en este momento”, resaltó al referirse a la relación con los países de la región.

Viajar a Paraguay y El Salvador sin visa

Los dominicanos no necesitarán visa de turista para visitar los países de Paraguay y El Salvador. Ese fue el acuerdo al que arribaron el canciller dominicano Miguel Vargas luego de sostener reuniones con sus homólogos paraguayo, Eladio Loizaga, y salvadoreño, Hugo Martínez, en el marco de esta cumbre. En relación a El Salvador, la Cancillería consideró que un pacto de esta naturaleza facilitará la circulación de dominicanos por toda Centroamérica, ya que esa nación forma parte del SELA-4, un acuerdo migratorio que también aplica en Honduras y Guatemala.