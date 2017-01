Arzobispo pide poner fin a la impunidad

25/01/2017 12:00 AM - Miguel Ponce

Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón favoreció la aplicación de sanciones contra funcionarios involucrados en hechos de corrupción. Entiende que no puede prevalecer la impunidad y por tanto debe haber consecuencias contra aquellos que se les compruebe cometen irregularidades. Al ser preguntado sobre el masivo apoyo de la población a la marcha organizada contra la corrupción, dijo que el pueblo tiene derecho a expresarse cada vez que quiera y la Constitución lo faculta para ello.



“Todos debemos poner manos a la obra y tratar de remediar lo que se plantea ahí, que no haya impunidad, que haya consecuencias para las acciones de los seres humanos y funcionarios especialmente”, apuntó el religioso al ser entrevistado por elCaribe. Dijo que de esta forma de manifestación lo que importa es sacar de ahí la enseñanza adecuada.



“Yo creo que es una expresión que quizás algunos dice que quedó abigarrada, diversa, pero siempre es así, pues la sociedad misma es muy diferenciada”, indicó monseñor Bretón. Recordó que la misma Iglesia católica se ha referido en varias ocasiones a los hechos de corrupción.



“En mi toma de posesión el año antepasado, yo hice referencia al tema de la corrupción, que hacía mucho daño en nuestro país. Ellos han entendido que con esa marcha hacían un llamado y a mí me parece que todos debemos poner manos a la obra”, puntualizó. Monseñor Bretón fue entrevistado al finalizar su programa “Comunicación y Vida”, que se transmite por varios canales de televisión local y nacional.



La marcha organizada por varios grupos de la sociedad civil y que se efectuó el pasado domingo, busca que sean castigados los funcionarios que presuntamente aceptaron soborno por la constructora brasileña Odebrecht. También exigen que sean dejados sin efecto los contratos que llevaba a cabo dicha empresa de capital brasileño. Desde políticos hasta religiosos se han sumado a esta petición de sanciones.