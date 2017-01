Correo de los lectores

25/01/2017 12:00 AM - El Caribe

Neney y la LMD



Señor director: Si la lógica y la sabiduría se imponen, la Asamblea General de Municipios del jueves 26 de enero ha de escoger como secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) al perredeísta José Leonel Cabrera (Neney). Al cargo aspiran, además, el actual incumbente, Johnny Jones, de la disidencia reformista, y el peledeísta Ignacio Ditrén.



La llegada de Neney al cargo consolidaría la alianza política de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), pactada para los comicios pasados pero con proyección y perspectivas a futuro.



El PLD y el PRD, antagonistas tradicionales, acudieron unidos a las elecciones postulando a Danilo Medina a la reelección (desde cuando comenzaron los aportes del PRD al presidente Medina y al peledeísmo) y presentando candidaturas comunes en la mayoría de las provincias, municipios y distritos municipales. Ese histórico acuerdo convirtió al PRD en el principal aliado del PLD en el Congreso y en las urnas, constituyéndose en vital para la continuidad en el poder del llamado Bloque Progresista que encabezan los morados con su estrella amarilla.



Obsérvese que de ese bloque de partidos emigraron antes de los comicios los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), de Unidad Nacional (PUN), Alianza por la Democracia (APD) y Fuerza Nacional Progresista (FNP). Y actualmente, se comenta por lo bajo que otros aliados estarían preparando maletas para las mudanzas por estar guapitos.



El PRD, que aportó casi un 6 por ciento de los votos al PLD, quedó como la segunda fuerza en el ámbito municipal, dominando 81 gobiernos locales, y con un significativo bloque parlamentario.



Aunque el PLD ostenta la mayoría en las alcaldías y en ambas cámaras legislativas, no es menos cierto que su dominio de casi todos los estamentos del Estado, incomoda y cae mal en núcleos decisorios importantes de la sociedad, que le atribuyen ambición desmedida al partido morado. Los peledeístas controlan todas las organizaciones que agrupan la representación municipal: Federación Dominicana de Municipios , Federación Dominicana de Distritos Municipales, Asociación Dominicana de Regidores, Unión de Mujeres Municipalistas, Asociación Dominicana de Vocales, Mancomunidad del Gran Santo Domingo y la Presidencia Ex Oficio de la propia LMD.



No es un secreto para nadie que se vislumbran días difíciles al partido de gobierno, tanto por el panorama interno como externo, y en tal coyuntura la compactación de fuerzas con su ahora principal aliado político se ve justa y necesaria, de lógica elemental.



En ese contexto, tiene asidero la creencia de que llegando Neney a la LMD, los perredeístas se sentirían complacidos en lo justo, y sus dirigentes podrían mantener a su grey satisfecha y dar riendas sueltas al discurso aliancista con toda la motivación a su militancia.

José Vicente Calderón

Ciudadano