UE dice a Trump que el proteccionismo fracasará

Bruselas. La Unión Europea dijo el martes que las políticas de proteccionismo del presidente Donald Trump están “condenadas a fracasar” y agregó que el tipo de tratados comerciales como el Acuerdo Transpacífico del que retiró a Estados Unidos son “un buen chivo expiatorio”. La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, dijo que vez de proteccionismo, el bloque comercial más grande del mundo sigue comprometido con las fronteras y economías abiertas. La funcionaria insistió que la mayoría de países todavía tienen la misma visión de comercio e inversiones abiertas.



“Aquellos que en el siglo XXI creen que se puede devolver la grandeza reconstruyendo fronteras, reimponiendo barreras comerciales, restringiendo la libertad de desplazamiento de la gente, están condenados a fracasar”, dijo Malmstrom.



Fue la reacción más mordaz e integral de la UE desde que Trump asumió la presidencia el viernes. “Erigir un muro no es la respuesta”, añadió Malmstrom. “El éxito de la UE depende en nuestras sociedades abiertas”.



La decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) el lunes fue vista como una indicación de una política comercial estadounidense más cerrada que podría incluir aranceles en algunas importaciones y excluir la competencia extranjera en favor de la industria local.



Al retirar a Estados Unidos del acuerdo, Trump argumentó que estaba protegiendo los empleos estadounidenses. El TPP, integrado por 12 países, hubiera reducido las barreras para el comercio entre los países del Pacífico. Malmstrom insistió que el problema es una incapacidad económica para enfrentar la evolución, en este caso “la automatización: cuando las máquinas y computadoras están reemplazando el trabajo manual”.



“Teniendo en cuenta esta realidad, los acuerdos comerciales son un buen chivo expiatorio”, puntualizó.



Chile



Chile enfatizará su integración con países de Asia Pacífico luego que el presidente estadounidense Donald Trump retirara a su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), anticipó el canciller Heraldo Muñoz.Agregó que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no enviará el proyecto del TPP para la aprobación del congreso chileno.

“El TPP tal cual lo conocíamos ya no está en la mesa de discusión. Evidentemente no hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluye a Estados Unidos, porque esa es una de las cláusulas que están en el acuerdo”, dijo el canciller.

El Salvador afirma que retiro es positivo

San Salvador. La decisión del presidente de Estados Unidos de retirar a su país del TPP provocará efectos “positivos” para El Salvador, según el ministro de Economía de ese país, Tharsis López. Indicó que la medida genera “alivio en las industrias nacionales y debe ser tomado como un incentivo para que los distintos sectores sigan invirtiendo constantemente en el fortalecimiento de las ventajas competitivas”.