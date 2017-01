Entre llanto y dolor, Las Terrenas despidió a Yordano Ventura

En medio de llantos y desconsuelo fueron sepultados los restos del lanzador Yordano Ventura, quien perdió la vida en un accidente de tránsito la madrugada del pasado domingo en la carretera Juan Adrián de la provincia Monseñor Nouel. Al acto del sepelio, desarrollado en el cementerio La Playa de Las Terrenas, asistieron compañeros de Ventura de los Reales de Kansas City, así como peloteros locales, entre estos Edwin Encarnación, Johnny Cueto, Fernando Rodney, Edison Vólquez, David Ortiz, Robinson Canó y Willy Mo Peña, quienes acudieron a darle el último adiós al joven lanzador, quien al momento de su fallecimiento contaba con apenas 25 años.



Una gran cantidad de residentes de la comunidad de Abra Grande de Las Terrenas, se unió a la caravana de despedida, cuya primera parada se realizó en el estadio de béisbol de este municipio, escenario donde Ventura comenzó a dar sus pasos rumbo al profesionalismo con la liga Los Kelly. Allí se le hizo un homenaje de cuerpo presente.



“Es algo difícil de asimilar”, dijo Encarnación a Noticias SIN. “Esto es bien fuerte para uno. Uno no se esperaba la muerte de un muchacho tan joven de esa manera, con un futuro brillante, pero hay que estar conforme con lo que Dios le da a uno”, agregó.

Al momento de su deceso, Ventura dejó en la orfandad a una niña de tres años que procreó con Ángela Martínez, quien reside en la ciudad de Orlando, Florida, y quien estuvo presente en el velatorio.



“Las madres por más consejos que uno siempre quiera darle a los hijos, estos siempre quieren hacer lo que quieran, y cuando hacen lo que ellos quieren, llega el fracaso. Como madre nunca queremos el fracaso para nuestros hijos, ni para ninguna familia. Así que muchachos cuídense. No se lleven de la bebida. Eso destruye. Destruye el cuerpo.



Destruye el alma y destruye la familia. La familia es lo más importante. Vean lo que vean y no hay amigo. No hay amigo. Amigo solamente es Jesús. Cuando uno está solo, solamente clama a Jesús”, expresó la madre de Yordano, Marisol Hernández de Anderson.



La comitiva de los Reales de Kansas City que estuvo presente en el sepelio de Ventura estuvo encabezada por su presidente Dan Glass; el gerente general Dayton Moore; el dirigente Ned Yost, así como los jugadores, el inicialista Eric Hosmer, el receptor Salvador Pérez, el paracorto Alcides Escobar, el antesalista Mike Moustakas, el lanzador Greg Holland y el jardinero Jarrod Dyson.



También asistió el director de scouts de los Reales, Lonnie Goldberg; el coach Pedro Grifol, así como el asistente del gerente René Francisco, este último quien firmara a Ventura a los 17 años.



“Yordano no solo era un amigo, un compañero de equipo, sino que era un hermano”, dijo Pérez, quien habló en representación del equipo de los Reales. “Conocimos a Yordano desde que empezó a jugar para Kansas City. Tenía un gran corazón y es muy triste que hoy estemos aquí”, agregó.

Ventura tenía como meta ganar 18 partidos en 2017

Dyton Moore expresó que la última vez que conversó con Ventura fue después de las Navidades. “Él me dijo que ganaría 18 partidos este año”, dijo Moore. “Y que diez de esos serían juegos completos”. Yordano era una estrella en ascenso, poseedor de una bola rápida de 100 millas por hora. “Cuando lo firmamos tenía 17 años. Quizás cinco pies, seis pulgadas y 135 libras”, expresó René Francisco. “Para ese entonces estaba lanzando a 89 millas por hora y una curva que dejaba ver que estaba listo para las Grandes Ligas”, agregó.