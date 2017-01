Karl towns y Joel Embiid encabezan roster para el BBVA Compass Rising Stars Challenge

Nueva York.- Karl-Anthony Towns, de los Minnesota Timberwolves y NBA Rookie of the Year de la temporada pasada, y Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers, dos veces ganador del Eastern Conference Rookie of the Month esta temporada, destacan en la lista de 20 jugadores seleccionados por los coaches asistentes para jugar el BBVA Compass Rising Stars Challenge.

El evento será realizado el viernes 17 de febrero, durante el NBA All-Star 2017 en New Orleans.

Por tercer año consecutivo, la liga presenta este encuentro en el que participan algunos de los jóvenes estadounidenses más talentosos con uno y dos años dentro de la NBA quienes se enfrentarán a 10 jugadores extranjeros de primer y segundo año de la NBA.

ESPN Radio transmitirá el evento desde el Smoothie King Center, y el audio también estará disponible en la aplicación de ESPN. BBVA Compass, el banco oficial de la NBA, mantiene su papel como socio principal para el BBVA Compass Risisng Stars Challenge.

Towns, quien ayudó a derrotar al World Team 157-154 el año pasado, es uno de los dos jugadores que promedian 22 puntos y 11 rebotes esta temporada (Anthony Davis de los New Orleans Pelicans es el otro). El equipo de Estados Unidos también contará con David Booker, de los Phoenix Suns, quien está promediando 20.6 puntos y ha anotado al menos 20 en cada uno de sus últimos 10 partidos, así como con Myles Turner, de los Indiana Pacers, quien se ubica tercero en la lista de bloqueos (2.30 bpj), y con 15.7 puntos y 7.6 rebotes por juego.

Acompañarán a Towns, Booker y Turner en el conjunto estadounidense Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks), Marquese Chriss (Suns), Brandon Ingram y D’Angelo Russell (LA Lakers), Frank Kaminsky (Charlotte Hornets), Jahlil Okafor (76ers) y Jonathon Simmons (San Antonio Spurs).

El combinado del World Team será encabezado por Embiid (Camerún), quien lidera a todos los novatos en puntos (19.8 ppj), rebotes (7.8 rpj) y bloqueos (2.47 bpj), así como por dos miembros del NBA All-Rookie First Team 2015-2016, el centro serbio Nikola Jokic (15.2 ppj, 8.4 rpj, 3.9 apj, esta temporada), de los Denver Nuggets, y el delantero letonio Kristaps Porzingis (18.9 ppg, 7.1 rpg, 1.92 bpg), de los New York Knicks. Jokic es uno de los tres jugadores de los Nuggets que participa en este evento con el World Team, además de Emmanuel Mudiay (República Democrática del Congo) y Jamal Murray (Canadá).

Completan el World Team Danté Exum (Australia) y Trey Lyles (Canadá) del Utah Jazz, Buddy Hield (Bahamas) de los Pelicans, Domantas Sabonis (Lituania) del Oklahoma City Thunder y Dario Saric (Croacia) de los 76ers.

El World Team tendrá en sus filas a tres jugadores quienes han participado en el campamento Basketball without Borders, el programa de desarrollo de talento a nivel mundial de la NBA y la FIBA: Embiid (BWB Africa 2011), Murray (BWB Global 2015) y Saric (BWB Europe 2010).

La noche de apertura de la temporada 2016-2017, la NBA registró un record de 113 jugadores internacionales de 41 países y territorios. Esta es la tercera temporada consecutivo que la noche de apertura registra al menos 100 jugadores internacionales y donde los 30 equipos de la liga tiene al menos uno de ellos en su roster.

Los coaches asitentes eligieron a los jugadores del BBVA Compass Rising Stars Challenge, cada uno de los 30 equipos de la liga tuvo un voto para su staff de coacheo. Los entrenadores eligieron cuatro guardias, cuatro delanteros y dos jugadores de cualquier posición para sus equipos. Además, eligieron al menos tres jugadores de primer año y al menos tres de segundo año para cada conjunto.

Los coaches para el BBVA Compass Rising Stars Challenge serán asistentes de los entrenadores que lideren los equipos del NBA All-Star Game 2017. Los coaches del Este y Oeste son determinados de acuerdo a los equipos que tengan el mejor record hasta el 5 de febrero. Steve Kerr, de los Golden State Warriors, ya fue nombrado por el Oeste; en el Este aún no se determina.