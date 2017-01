Bávaro, Punta Cana.- El presidente Danilo Medina llamó a los países que componen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a buscar soluciones dentro de la región.

“No podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables, ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños”, manifestó el presidente dominicano anoche, durante el acto de apertura de esta V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del organismo internacional, que hoy culmina con la entrega de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana a El Salvador.



“Las 33 naciones que constituimos hoy la Celac representamos un mercado global de 614 millones de personas. Tenemos el potencial para navegar con éxito estos tiempos de dudas”, dijo el mandatario.



Esta V Cumbre con los países que componen Latinoamérica y el Caribe se celebra a días de que el presidente Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos y luego de que anunciara la intención de revisión de los tratados de libre comercio de la nueva administración republicana en los Estados Unidos.



Medina pues, parece estar advirtiendo que las relaciones de cada Estado que compone Latinoamérica y el Caribe también deben adecuarse a una mayor cooperación entre sí. Horas antes, la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, propuso a los cancilleres de la Celac enfrentar el giro de la política exterior estadounidense, midiendo el impacto que tendrá cada medida.



“El Brexit de Gran Bretaña y las propuestas de revisión de los tratados de libre comercio de la nueva administración republicana en los Estados Unidos, son sólo algunas de las señales que nos muestran la transición política y económica que estamos viviendo”, dijo el mandatario y justo después dio una serie de datos para presentar un panorama positivo en América Latina, como el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de la región que, medido en dólares de paridad de poder adquisitivo, pasó de 1.58 trillones de dólares en 1990 a 9.45 trillones el año pasado.



También resaltó que las 33 naciones de la Celac han firmado en estos años 164 acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales. “Por tanto, no parece razonable pensar que Estados Unidos y los países desarrollados, tras años impulsando la apertura y la globalización tanto dentro como fuera de sus fronteras, abandonen ahora estas políticas”, resaltó. Sin embargo, dijo, preocupan los anuncios de imposiciones unilaterales de aranceles para proteger industrias específicas. “De la misma manera, vemos con preocupación que este discurso creciente de proteccionismo y cierre de fronteras no se limita al ámbito económico, sino que puede tener consecuencias graves sobre nuestra población migrante. Ante estos retos, entendemos que la Celac tiene una gran responsabilidad: la de velar siempre por los intereses de nuestros pueblos”, resaltó en un discurso que superó los 20 minutos.



En el acto ayer estaban presentes los presidentes Raúl Castro, de Cuba; Rafael Correa, de Ecuador; Salvador Sánchez Cerén de El Salvador; David Granger, de Guyana, y Jocelerme Privert, de Haití. Luego de dar los saludos de protocolo, el presidente Medina pidió un minuto de silencio en honor al fenecido Fidel Castro. Además, cancilleres y jefes de delegaciones.



Como parte de esa integración y de búsqueda de soluciones a lo interno de la región, el mandatario dominicano comparó que el 34% del volumen global exportable de los países asiáticos se dan entre sí, mientras “nuestras naciones aún apenas colocan entre sí, es decir entre los países que conformamos la Celac, el 10% de sus exportaciones”. Sobre esta “ecuación”, Medina resaltó que la región tiene la capacidad de cambiarla.



El presidente Medina también puso en contexto que para soluciones regionales, la alianza de pueblos que representa la Celac es donde se deben encontrar las ideas, acciones, y voluntades políticas. “No les quepa duda, para muchos de los dilemas que debemos resolver en estos días, la Celac es la respuesta”.



Una apuesta a los jóvenes



Danilo Medina puso especial atención en hacer un llamado a que las buenas voluntades de los Gobiernos para impulsar a los jóvenes latinoamericanos y caribeños se conviertan en acciones concretas, planificación y trabajo. “Nuestros chicos y chicas tienen la capacidad y la voluntad para iniciar esta revolución de la innovación y el emprendedurismo, pero necesitan nuestro apoyo y nuestro compromiso”, recalcó.



Luego de mencionar con nombre y apellido a jóvenes creadores de inventos enfocados a personas con síndrome de Down, discapacitados y sordos, recalcó que esos ejemplos son las fuentes que los gobernantes deben impulsar. “Tenemos cientos de millones de posibilidades, una por cada joven que habita en nuestros países…. Nuestros chicos y chicas tienen la capacidad y la voluntad para iniciar esta revolución de la innovación y el emprendedurismo, pero necesitan nuestro apoyo y nuestro compromiso”, comentó.



Enfrentar “con datos” a Trump



La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, propuso ayer a los 33 países que componen la Celac que celebren con ella, en el primer semestre de este año, una sesión para analizar “el impacto” que tendrían las nuevas medidas de la gestión que recién inicia del presidente estadounidense Donald Trump para Latinoamérica y el Caribe, “pero en términos concretos, factuales, con números. Qué se está haciendo allá que impactará a la región y qué sectores se verán afectados”, resaltó.



“Hagamos un análisis, tengamos la información dura para poder tomar decisiones”, enfatizó la funcionaria mientras presentaba el informe “El panorama económico y social de América Latina y el Caribe 2017” a los cancilleres que participaban ayer en la XIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Celac. Bárcena, representante de esta comisión regional de las Naciones Unidas, se comprometió con tener en esa sesión que propone todas las informaciones en la mano, para analizar la inversión, exportación, importación, migración, remesas e impuestos.



“Sabemos que Estados Unidos propone un giro en su política exterior en materia de inversión comercial, migratoria pero creemos que esto debe ser enfrentado por nuestra región, claro, por las vías bilaterales hay países que tendrán que ir a luchar bilateralmente. Pero también necesitamos una estrategia multilateral basada en datos”, recalcó.



Cuando estuvo frente a los cancilleres latinoamericanos y caribeños, Alicia Bárcena no mencionó en ningún momento a Donald Trump, pero sí habló de algunas de las decisiones que éste ha sacado a juego. Indicó, por ejemplo, la decisión de la automotriz Ford de cancelar sus inversiones en México luego de las críticas y amenazas de impuestos del presidente estadounidense (“en México iba a crear 700 empleos y en Estados Unidos va a crear 200”, dijo).



“Así que les proponemos en el primer semestre de este año que hagamos una reunión de reflexión exclusivamente sobre el impacto en América Latina del nuevo contexto global, por favor”, dijo Bárcena y sus palabras en presencia de los cancilleres fueron especialmente al ministro de El Salvador, Hugo Martínez, por representar el país que tendrá en este 2017 la Presidencia Pro Tempore de Celac.



Antes, en una declaración que le ofreció a los periodistas, Alicia Bárcena dijo que la región debe definir lo que quiere ante Estados Unidos. “O sea, el presidente (Donald) Trump dijo lo que quiere, nuestra región ahora tiene que decir lo que quiere, lo que tiene, lo que puede, lo que ofrece, lo que somos… Creo que por ahí va, sobre cómo ponemos datos duros sobre la mesa”, puntualizó Bárcena a los comunicadores que la abordaron en los alrededores del hotel Barceló Bávaro, donde se celebra esta V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Celac. Para ella, los latinoamericanos que viven en Estados Unidos mueven mucho más que remesas.



Otros presidentes



De su lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que la Celac es un instrumento de integración para la liberación de los pueblos. Señaló que esta es una oportunidad para debatir sobre políticas económicas y políticas de solidaridad. Morales agregó que viene a compartir sus experiencias y vivencias en el cónclave. Mientras que el presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, declaró que la región unida posee más fuerza para enfrentar los retos comunes que tiene.

Miguel Vargas: RD cumplió con Celac

República Dominicana, al fungir como país Presidente Pro Tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante el 2016, logró que ese organismo se encamine a ser la voz e interlocutor por excelencia de la región, frente a la comunidad internacional. Así lo entendió el canciller Miguel Vargas Maldonado al dejar abierta la XIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Celac. Para el canciller, se puede afirmar que “hemos dado un paso adelante en la consolidación de la Celac”, como organización representante de toda Latinoamérica y el Caribe.



“Lo demuestra nuestro relacionamiento con la Unión Europea, con la Federación de Rusia, con la República de Corea, con Turquía, con la India, con China, con todos ha quedado de relieve que la Celac es la llamada a ser su socio colectivo en esta región. Hemos mantenido ese tren sobre los rieles y también hemos cumplido con creces la carta de ruta heredada”, manifestó Vargas, a manera de balance sobre lo que fue un año de Presidencia Pro Tempore de la Celac que ostentó República Dominicana el año pasado. Hoy miércoles, el cargo pasará a El Salvador.

Rafael Correa y los paraísos fiscales

A juicio del presidente de Ecuador, Rafael Correa, son los paraísos fiscales los que permiten y empujan la corrupción en los países de América Latina, como la que incurrió la constructora Odebrecht en pagos de sobornos para la adjudicación de obras. “Hay que ser coherentes, porque se puede dar toda esa corruptela de Odebrecht por los paraísos fiscales… Somos (los políticos) responsables de la transparencia del sector público, pero cómo usted detecta una coima, en una cuenta secreta, en una empresa fantasma, en un paraíso fiscal”, comentó ayer Correa a su llegada a República Dominicana para participar en la Cumbre de Jefes de Estado de Celac que se lleva a cabo en Bávaro. El presidente ecuatoriano repitió en varias ocasiones la necesidad de ser coherentes y puso como ejemplo que, como presidente él es responsable de la seguridad de su país: “si hay un asesinato soy responsable, no por eso soy asesino”, resaltó al hablar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.