LeBron, frustrado por las carencias de los Cavs

LeBron James había hablado ya de algunas carencias en el plantel de Cleveland durante esta temporada. Tras la quinta derrota de los campeones de la NBA en siete partidos, el astro no se guardó un comentario más detallado sobre las fisuras y huecos que percibe. James instó a la dirigencia del equipo para que tome más medidas, tras la derrota del lunes, por 124-122 ante los Pelicans de Nueva Orleáns, que jugaron sin su alero estelar Anthony Davis.



“No somos mejores que el año pasado en cuanto al personal”, sentenció. “Somos un equipo desequilibrado... Sólo espero que no nos encontremos satisfechos como organización”. Ayer, James recurrió a Twitter para explicar que sus comentarios no se dirigían al gerente general de los Cavs, David Griffin, ni al cuerpo técnico. “No estoy disgustado ni preocupado por la gerencia, porque Griff y el personal han hecho un gran trabajo. Sólo siento que todavía necesitamos mejorar para repetir (como campeones), si es que queremos hacer eso”, tuiteó James. Después de hablar con un grupo más nutrido de reporteros el lunes por la noche, James se guardó los comentarios más duros para los periodistas que viajaron con el equipo de vuelta a Cleveland.



Los Cavs no han jugado bien en semanas. Se preguntó a James si este año había sido “malísimo”, y la estrella descargó su frustración. “Sí, 2017 lo ha sido hasta ahora”, comentó. A James le molesta particularmente la configuración actual de los Cavs, afectados tras permitir que el armador sustituto Matthew Dellavedova se marchara como agente libre y tras las lesiones del alero Chris Andersen y del base J.R. Smith.